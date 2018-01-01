|
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTradeTransaction_Sample.mq5 |
//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "TradeTransaction 이벤트의 샘플 리스너"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert 초기화 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
PrintFormat("LAST PING=%.f ms",
TerminalInfoInteger(TERMINAL_PING_LAST)/1000.);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert 틱 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
const MqlTradeRequest &request,
const MqlTradeResult &result)
{
//---
static int counter=0; // OnTradeTransaction() 호출의 카운터
static uint lasttime=0; // OnTradeTransaction() 최근 호출 시간
//---
uint time=GetTickCount();
//--- 마지막 거래가 1초 이상 전에 수행된 경우,
if(time-lasttime>1000)
{
counter=0; // 그러면 이것은 새로운 거래 작업이고 카운터는 재설정될 수 있습니다
if(IS_DEBUG_MODE)
Print(" 새 거래 작업");
}
lasttime=time;
counter++;
Print(counter,". ",__FUNCTION__);
//--- 거래 요청 실행 결과
ulong lastOrderID =trans.order;
ENUM_ORDER_TYPE lastOrderType =trans.order_type;
ENUM_ORDER_STATE lastOrderState=trans.order_state;
//--- 트랜잭션이 수행된 심볼의 이름
string trans_symbol=trans.symbol;
//--- 트랜잭션 유형
ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE trans_type=trans.type;
switch(trans.type)
{
case TRADE_TRANSACTION_POSITION: // 포지션 변경
{
ulong pos_ID=trans.position;
PrintFormat("MqlTradeTransaction: Position #%I64u %s modified: SL=%.5f TP=%.5f",
pos_ID,trans_symbol,trans.price_sl,trans.price_tp);
}
break;
case TRADE_TRANSACTION_REQUEST: // 거래 요청 전송
PrintFormat("MqlTradeTransaction: TRADE_TRANSACTION_REQUEST");
break;
case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD: // 거래 추가
{
ulong lastDealID =trans.deal;
ENUM_DEAL_TYPE lastDealType =trans.deal_type;
double lastDealVolume=trans.volume;
//--- 외부 시스템의 거래 ID - 거래소에서 할당한 티켓
string Exchange_ticket="";
if(HistoryDealSelect(lastDealID))
Exchange_ticket=HistoryDealGetString(lastDealID,DEAL_EXTERNAL_ID);
if(Exchange_ticket!="")
Exchange_ticket=StringFormat("(Exchange deal=%s)",Exchange_ticket);
PrintFormat("MqlTradeTransaction: %s deal #%I64u %s %s %.2f lot %s",EnumToString(trans_type),
lastDealID,EnumToString(lastDealType),trans_symbol,lastDealVolume,Exchange_ticket);
}
break;
case TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD: // 내역에 주문 추가
{
//--- 외부 시스템의 주문 ID - 거래소에서 할당한 티켓
string Exchange_ticket="";
if(lastOrderState==ORDER_STATE_FILLED)
{
if(HistoryOrderSelect(lastOrderID))
Exchange_ticket=HistoryOrderGetString(lastOrderID,ORDER_EXTERNAL_ID);
if(Exchange_ticket!="")
Exchange_ticket=StringFormat("(Exchange ticket=%s)",Exchange_ticket);
}
PrintFormat("MqlTradeTransaction: %s order #%I64u %s %s %s %s",EnumToString(trans_type),
lastOrderID,EnumToString(lastOrderType),trans_symbol,EnumToString(lastOrderState),Exchange_ticket);
}
break;
default: // 기타 트랜잭션
{
//--- 외부 시스템의 주문 ID - 거래소에서 할당한 티켓
string Exchange_ticket="";
if(lastOrderState==ORDER_STATE_PLACED)
{
if(OrderSelect(lastOrderID))
Exchange_ticket=OrderGetString(ORDER_EXTERNAL_ID);
if(Exchange_ticket!="")
Exchange_ticket=StringFormat("Exchange ticket=%s",Exchange_ticket);
}
PrintFormat("MqlTradeTransaction: %s order #%I64u %s %s %s",EnumToString(trans_type),
lastOrderID,EnumToString(lastOrderType),EnumToString(lastOrderState),Exchange_ticket);
}
break;
}
//--- 주문 티켓
ulong orderID_result=result.order;
string retcode_result=GetRetcodeID(result.retcode);
if(orderID_result!=0)
PrintFormat("MqlTradeResult: order #%d retcode=%s ",orderID_result,retcode_result);
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 숫자 응답 코드를 문자열 니모닉으로 변환 |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRetcodeID(int retcode)
{
switch(retcode)
{
case 10004: return("TRADE_RETCODE_REQUOTE"); break;
case 10006: return("TRADE_RETCODE_REJECT"); break;
case 10007: return("TRADE_RETCODE_CANCEL"); break;
case 10008: return("TRADE_RETCODE_PLACED"); break;
case 10009: return("TRADE_RETCODE_DONE"); break;
case 10010: return("TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL"); break;
case 10011: return("TRADE_RETCODE_ERROR"); break;
case 10012: return("TRADE_RETCODE_TIMEOUT"); break;
case 10013: return("TRADE_RETCODE_INVALID"); break;
case 10014: return("TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME"); break;
case 10015: return("TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE"); break;
case 10016: return("TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS"); break;
case 10017: return("TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED"); break;
case 10018: return("TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED"); break;
case 10019: return("TRADE_RETCODE_NO_MONEY"); break;
case 10020: return("TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED"); break;
case 10021: return("TRADE_RETCODE_PRICE_OFF"); break;
case 10022: return("TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION"); break;
case 10023: return("TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED"); break;
case 10024: return("TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS"); break;
case 10025: return("TRADE_RETCODE_NO_CHANGES"); break;
case 10026: return("TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT"); break;
case 10027: return("TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT"); break;
case 10028: return("TRADE_RETCODE_LOCKED"); break;
case 10029: return("TRADE_RETCODE_FROZEN"); break;
case 10030: return("TRADE_RETCODE_INVALID_FILL"); break;
case 10031: return("TRADE_RETCODE_CONNECTION"); break;
case 10032: return("TRADE_RETCODE_ONLY_REAL"); break;
case 10033: return("TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS"); break;
case 10034: return("TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME"); break;
case 10035: return("TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER"); break;
case 10036: return("TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED"); break;
default:
return("TRADE_RETCODE_UNKNOWN="+IntegerToString(retcode));
break;
}
//---
}