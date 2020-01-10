- initialize
지정된 날짜부터 MetaTrader 5 터미널에서 틱 가져옵니다.
|
copy_ticks_from(
Parameters
symbol
[in] 금융상품명, 예를 들면, "EURUSD". 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
from
[in] 틱 요청 시작일. 'datetime' 개체에 의해 또는 1970.01.01 이후 경과된 시간(초)으로 설정됨. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
count
[in] 수신할 틱 수. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
flags
[in] 요청된 틱 유형을 정의하는 플래그. COPY_TICKS_INFO – 입찰 및/또는 요청 사항이 있는 틱, COPY_TICKS_TRADE – Last 및 Volume이 변경된 틱, COPY_TICKS_ALL – 모든 틱. 플래그 값은 COPY_TICKS 열거에 설명되어 있습니다. 이름이 지정되지 않은 매개 변수.
반환 값
지정된 시간, 입찰, 질문, 마지막 및 플래그 열의 숫자 배열로 틱을 반환합니다. 'flag' 값은 TICK_FLAG 열거의 플래그 조합일 수 있습니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. last_error()를 사용하여 오류에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
참고
자세한 내용은 CopyTicks 함수를 참조하십시오.
'datetime' 객체를 생성할 때, Python은 로컬 표준 시간대를 사용하는 반면, MetaTrader 5는 UTC 표준 시간대에 (Shift 없이) 틱과 막대 오픈 시간을 저장합니다. 따라서 시간을 사용하는 기능을 실행하기 위해 UTC 시간으로 'datetime'을 생성해야 합니다. MetaTrader 5 단말기에서 수신된 데이터의 UTC 시간이 있습니다.
COPY_TICKS는 copy_ticks_from() 및 copy_ticks_range() 함수를 사용하여 요청할 수 있는 틱 유형을 정의합니다.
|
ID
|
Description
|
COPY_TICKS_ALL
|
모든 틱
|
COPY_TICKS_INFO
|
입찰 및/또는 요청 가격 변동을 포함하는 틱
|
COPY_TICKS_TRADE
|
Last 및/또는 Volume 가격 변동을 포함하는 틱
TICK_FLAG 은 틱에 사용할 수 있는 플래그를 정의합니다. 이러한 플래그는copy_ticks_from() 및 copy_ticks_range() 함수로 얻은 틱을 설명하는 데 사용됩니다.
|
ID
|
Description
|
TICK_FLAG_BID
|
입찰가 변경
|
TICK_FLAG_ASK
|
요청가 변경
|
TICK_FLAG_LAST
|
전날 종가 변경
|
TICK_FLAG_VOLUME
|
거래량 변경
|
TICK_FLAG_BUY
|
최근 매수가 변경
|
TICK_FLAG_SELL
|
최근 매도가 변경
예:
|
from datetime import datetime
