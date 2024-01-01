문서화섹션
MQL5 リファレンステクニカル指標iStochastic 

iStochastic

이 함수는 확률적 오실레이터 지표 핸들을 반환합니다.

int  iStochastic(
   string           symbol,          // 심볼명
   ENUM_TIMEFRAMES  period,          // 주기
   int              Kperiod,         // K-주기 (계산을 위한 막대 수)
   int              Dperiod,         // D-주기 (첫 평활 주기)
   int              slowing,         // 최종 평활
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,       // 평활 유형
   ENUM_STO_PRICE   price_field      // 확률적 연산 방법
   );

Parameters

symbol

[in] 지표를 계산하는 데 사용해야 하는 보안의 기호 이름. NULL 값은 현재 심볼을 의미합니다.

period

[in] 기간의 값은 ENUM_TIMEFRAMES 값 중 하나일 수 있으며, 0은 현재 기간을 의미합니다.

Kperiod

[in]  %K 라인 계산을 위한 평균 기간(바 카운트).

Dperiod

[in]  %D 라인 계산을 위한 평균 기간(바 카운트).

slowing

[in]  둔화 값.

ma_method

[in]  평균화 유형. ENUM_MA_METHOD 값 중 하나일 수 있습니다.

price_field

[in]  계산을 위한 가격 선택 매개변수. ENUM_STO_PRICE 값 중 하나일 수 있습니다.

반환 값

오류가 INVALID_HANDLE를 반환하는 경우 지정된 기술 지표의 핸들을 반환합니다. 컴퓨터 메모리는 지표 핸들이 전달되는 IndicatorRelease() 함수를 사용하여 더 이상 사용되지 않는 지표에서 해방될 수 있습니다.

참고

버퍼 넘버: 0 - MAIN_LINE, 1 - SIGNAL_LINE.

예제:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             Demo_iStochastic.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "이 지표는 다음 데이터를 얻는 방법을 보여줍니다:"
#property description "iStochastic 기술 지표용 지표 버퍼."
#property description "지표 계산에 사용되는 심볼 및 타임프레임은"
#property description "심볼 및 주기 매개변수로 설정됩니다."
#property description "핸들을 만드는 방법은 'type' 매개변수(함수 유형)를 통해 설정됩니다."
#property description "다른 모든 파라미터는 표준 확률 오실레이터와 유사합니다."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- the Stochastic plot
#property indicator_label1  "Stochastic"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLightSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- the Signal plot
#property indicator_label2  "Signal"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- set limit of the indicator values
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
//--- horizontal levels in the indicator window
#property indicator_level1  -100.0
#property indicator_level2  100.0
//+------------------------------------------------------------------+
//| 핸들 생성 방법 열거                    |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iStochastic,       // iStochastic 사용
   Call_IndicatorCreate    // IndicatorCreate 사용
  };
//--- 입력 매개변수
input Creation             type=Call_iStochastic;     // 함수 유형 
input int                  Kperiod=5;                 // K 주기 (계산용 막대의 수)
input int                  Dperiod=3;                 // D 주기 (일차 평활 기간)
input int                  slowing=3;                 // 최종 평활 기간      
input ENUM_MA_METHOD       ma_method=MODE_SMA;        // 평활 유형   
input ENUM_STO_PRICE       price_field=STO_LOWHIGH;   // 확률적 계산법
input string               symbol=" ";                // 심볼 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // 타임프레임
//--- 지표 버퍼
double         StochasticBuffer[];
double         SignalBuffer[];
//--- iStochastic 지표 핸들을 저장하기 위한 변수
int    handle;
//--- 저장 변수
string name=symbol;
//--- 차트의 지표명
string short_name;
//--- 확률적 오실레이터 지표 값 수를 유지합니다
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 커스텀 지표 초기화 함수                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 지표 버퍼에 배열 할당
   SetIndexBuffer(0,StochasticBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,SignalBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- 지표가 그려지는 심볼 결정
   name=symbol;
//--- 오른쪽과 왼쪽의 공백을 삭제
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- 'name' 문자열의 길이가 0이 되는 경우
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- 지표가 부착된 차트의 심볼을 취합니다
      name=_Symbol;
     }
//--- 지표 핸들 생성
   if(type==Call_iStochastic)
      handle=iStochastic(name,period,Kperiod,Dperiod,slowing,ma_method,price_field);
   else
     {
      //--- 지표 매개변수로 구조를 채웁니다     
      MqlParam pars[5];
      //--- 연산용 K 주기
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=Kperiod;
      //--- 첫 평활용 D 주기
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=Dperiod;
      //--- 첫 평활용 K 주기
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=slowing;
      //--- 평활유형
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=ma_method;
      //--- 확률적 계산법
      pars[4].type=TYPE_INT;
      pars[4].integer_value=price_field;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_STOCHASTIC,5,pars);
     }
//--- 핸들이 생성되지 않은 경우
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 실패에 대해 구분하고 오류 코드를 출력
      PrintFormat("%s/%s 심볼에 대한 iStochastic 지표 핸들 생성 실패, 오류 코드 %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- 지표가 일찍 중단됨
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- 확률적 오실레이터 지표가 계산되는 심볼/타임프레임 표시
   short_name=StringFormat("iStochastic(%s/%s, %d, %d, %d, %s, %s)",name,EnumToString(period),
                           Kperiod,Dperiod,slowing,EnumToString(ma_method),EnumToString(price_field));
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- 지표의 정상 초기화
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 커스텀 지표 반복 함수                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- iStochastic 지표에서 복사된 값 수
   int values_to_copy;
//--- 지표에서 계산된 값 수를 결정
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() 가 %d 을(를) 반환, 오류 코드 %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- 지표의 첫 번째 계산 시작이거나 iStochastic 지표의 값 수가 변경된 경우
//---또는 두 개 이상의 막대에 대한 지표 계산이 필요한지 여부(가격 이력에서 무언가가 변경되었음을 의미함)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- StochasticBuffer 배열이 심볼/주기에 대한 iStochastic 지표의 값 수보다 크면, 모든 것을 복사하지 않습니다 
      //--- 모든 항목을 복사하지 않고 지표ㅍ 버퍼 크기보다 작게 복사합니다.
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- 이는 지표 계산의 첫 번째가 아니며 계산을 위한 OnCalculate()의 마지막 호출이 
      //--- 두 개 이하의 막대가 추가되었음을 의미합니다
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- 배열을 iStochastic 지표 값으로 채웁니다
//--- FillArraysFromBuffer가 false를 반환하면 정보가 아직 준비되지 않았음을 의미하므로 작업을 종료합니다
   if(!FillArraysFromBuffers(StochasticBuffer,SignalBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- 메시지 형성
   string comm=StringFormat("%s ==>  지표 %s 값 업데이트: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- 차트에 서비스 메시지 표시
   Comment(comm);
//--- 확률적 오실레이터 지표 값 수를 기억
   bars_calculated=calculated;
//--- 다음 호출에 대해 prev_calculated 값을 반환합니다
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iStochastic 지표의 지표 버퍼 채우기         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &main_buffer[],    // 확률적 오실레이터 값의 지표 버퍼
                           double &signal_buffer[],  // 시그널 라인의 지표 버퍼
                           int ind_handle,           // iStochastic 지표 핸들
                           int amount                // 복제된 값 수
                           )
  {
//--- 오류 코드 재설정
   ResetLastError();
//--- StochasticBuffer 배열의 일부를 인덱스가 0인 지표 버퍼의 값으로 채웁니다
   if(CopyBuffer(ind_handle,MAIN_LINE,0,amount,main_buffer)<0)
     {
      //--- 복사가 실패하면 오류 코드를 알려줍니다
      PrintFormat("iStochastic 지표로부터 데이터 복제 실패, 오류 코드 %d",GetLastError());
      //--- 결과가 0인 종료 - 지표가 계산되지 않은 것으로 간주됨을 의미합니다
      return(false);
     }
//--- 인덱스 1이 있는 지표 버퍼의 값으로 SignalBuffer 배열의 일부를 채웁니다
   if(CopyBuffer(ind_handle,SIGNAL_LINE,0,amount,signal_buffer)<0)
     {
      //--- 복사가 실패하면 오류 코드를 알려줍니다
      PrintFormat("iStochastic 지표로부터 데이터 복제 실패, 오류 코드 %d",GetLastError());
      //--- 결과가 0인 종료 - 지표가 계산되지 않은 것으로 간주됨을 의미합니다
      return(false);
     }
//--- 모든 게 좋습니다
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 지표 초기화 해제 함수                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- 지표 삭제 후 차트 지우기
   Comment("");
  }