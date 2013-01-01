- FileSelectDialog
FileIsExist
파일의 존재 여부를 확인합니다.
bool FileIsExist(
Parameters
file_name
[in] 확인 중인 파일의 이름
common_flag=0
[in] 파일 위치를 결정짓는 플래그. common_flag = FILE_COMMON 라면, 파일은 모든 클라이언트 터미널의 공유 폴더인 \Terminal\Common\Files에 있습니다. 그렇지 않으면, 파일은 로컬 폴더에 있습니다.
반환 값
지정한 파일이 있는 경우 true를 반환합니다.
참고
선택한 파일이 하위 디렉토리로 밝혀질 수 있습니다. 이 경우 FileIsExist() 함수는 false를 반환하고 오류 5018은 _LastError 변수에 기록됩니다 - "이것은 파일이 아닌 디렉토리입니다"(FileFindFirst 함수에 대한 예 참조)
보안상의 이유로 파일 작업은 MQL5 언어로 엄격하게 제어됩니다. MQL5를 사용하여 파일 작업을 수행하는 파일은 파일 샌드박스 외부에 있을 수 없습니다.
common_flag = FILE_COMMON이면 함수는 모든 클라이언트 터미널 \Terminal\Common\Files의 공유 폴더에서 파일을 찾고, 그렇지 않으면 로컬 폴더(테스트의 경우 MQL5\Files or MQL5\Tester\Files)에서 파일을 찾습니다.
예:
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수의 창을 표시합니다.
