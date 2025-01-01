TimeCurrent

"마켓 워치(Market Watch)" 창에서 선택한 심볼 중 하나에 대해 마지막으로 확인된 서버 시간, 마지막 시세 수신 시간을 반환. OnTick() 처리기에서 이 기능은 수신된 틱 처리 시간을 반환. 다른 경우(예:핸들러 OnInit(), OnDeinit(), OnTimer()등에서 호출)는 "마켓 워치(Market Watch)" 창에서 사용할 수 있는 심볼에 대한 마지막 시세 수신 시간이며, 이 창 제목에 표시된 시간입니다. 시간 값은 거래 서버에서 형성되며 시스템의 시간 설정에 따라 달라지지 않습니다. 함수의 2가지 변수가 있습니다.

매개변수 없이 호출

datetime TimeCurrent();

MqlDateTime 유형 매개변수를 사용하여 호출

datetime TimeCurrent(

MqlDateTime& dt_struct

);

매개변수

dt_struct

[out] MqlDateTime 구조 유형 변수.

값 반환

datetime 유형의 값

주의

MqlDateTime 구조 유형 변수가 매개변수로 전달된 경우 그에 따라 채워집니다.

고해상도 카운터 및 타이머를 정렬하려면 밀리초 단위의 값을 생성하는 GetTickCount() 함수를 사용합니다.

전략 테스터에서 테스트하는 동안 과거 데이터에 따라 TimeCurrent() 이 시뮬레이션됩니다.

예: