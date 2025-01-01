//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 모든 계정 주문 목록에 의한 루프

int total=OrdersTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 루프 인덱스를 통해 리스트에서 주문 티켓 가져오기

ulong ticket=OrderGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- 주문 유형을 가져오고 선택한 주문의 문자열 속성 목록에 대한 헤더를 표시

string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));

PrintFormat("String properties of an active pending order %s #%I64u:", type, ticket);



//--- 헤더 아래에서 선택한 주문의 모든 문자열 속성을 인쇄

OrderPropertiesStringPrint(13);

}

/*

결과:

String properties of an active pending order Sell Limit #2813781342:

Comment: Test OrderGetString

Symbol: EURUSD

External ID:

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 선택한 주문의 문자열 속성을 저널에 표시 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertiesStringPrint(const uint header_width=0)

{

//--- 코멘트를 저널에 표시

OrderPropertyPrint("Comment:", header_width, ORDER_COMMENT);



//--- 주문이 접수된 심볼을 저널에 표시

OrderPropertyPrint("Symbol:", header_width, ORDER_SYMBOL);



//--- 외부 시스템의 주문 ID를 저널에 표시

OrderPropertyPrint("External ID:", header_width, ORDER_EXTERNAL_ID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 저널에 주문 문자열 속성 값 표시 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertyPrint(const string header, uint header_width, ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING property)

{

string value="";

if(!OrderGetString(property, value))

PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d", EnumToString(property), GetLastError());

else

{

//--- 헤더 너비가 0과 같은 함수에 전달되면 너비는 헤더 줄 크기 + 1

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 주문 유형 설명을 반환 |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type: "+(string)type);

}

}