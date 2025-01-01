문서화섹션
SymbolsTotal

사용가능한 (선택된 Market Watch 또는 전체) 심볼의 수를 반환

int  SymbolsTotal(
   bool  selected      // True - MarketWatch의 유일한 심볼
   );

매개변수

선택됨

[in] 요청 코드. true 또는 false일 수 있음.

값 반환

만약 'selected' 변수가 참이면 이 함수는 MarketWatch에서 선택된 심볼의 수를 반환합니다. 만약 값이 false이면, 모든 심볼의 총 수를 반환

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 사용 가능한 심볼 수를 가져옵니다.
   int total    = SymbolsTotal(false);       // 서버에 있는 모든 심볼
   int selected = SymbolsTotal(true);        // 모든 심볼이 종합 시세창에 추가 되었습니다
 
//--- 얻은 데이터를 저널로 보냅니다.
   PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d\n"+
               "Number of available symbols selected in MarketWatch: %d"totalselected);
   /*
  결과:
   Number of available symbols on the server140
   Number of available symbols selected in MarketWatch11
   */
  }