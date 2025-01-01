- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolsTotal
사용가능한 (선택된 Market Watch 또는 전체) 심볼의 수를 반환
|
int SymbolsTotal(
매개변수
선택됨
[in] 요청 코드. true 또는 false일 수 있음.
값 반환
만약 'selected' 변수가 참이면 이 함수는 MarketWatch에서 선택된 심볼의 수를 반환합니다. 만약 값이 false이면, 모든 심볼의 총 수를 반환
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+