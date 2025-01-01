//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 기능 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 데이터베이스 열거나 생성

string filename="symbols.sqlite";

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " 코드와함께 열기 실패 ", GetLastError());

return;

}

else

Print("데이터베이스: ", filename, " 성공적으로 열림");

//--- SYMBOLS 테이블이 있는 경우 삭제

if(DatabaseTableExists(db, "SYMBOLS"))

{

//--- 테이블 삭제

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE SYMBOLS"))

{

Print("코드가 있는 테이블 SYMBOLS을 삭제 실패 ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- SYMBOLS 테이블 생성

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE SYMBOLS("

"NAME TEXT NOT NULL,"

"DESCRIPTION TEXT ,"

"PATH TEXT ,"

"SPREAD INT ,"

"POINT REAL NOT NULL,"

"DIGITS INT NOT NULL,"

"JSON BLOB );"))

{

Print("DB: ", filename, " 코트로 테이블을 생성 실패 ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- SYMBOLS 테이블에 모든 모든 필드 목록 표시

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- 매개변수화된 요청을 생성하여 심볼을 SYMBOLS 테이블에 추가

string sql="INSERT INTO SYMBOLS (NAME,DESCRIPTION,PATH,SPREAD,POINT,DIGITS,JSON)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7);"; // request parameters

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());

Print("SQL 요청: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- 모든 심볼을 살펴보고 SYMBOLS 테이블에 추가

int symbols=SymbolsTotal(false);

bool request_error=false;

DatabaseTransactionBegin(db);

for(int i=0; i<symbols; i++)

{

//--- 심볼을 추가하기 전에 매개변수의 값을 설정

ResetLastError();

string symbol=SymbolName(i, false);

if(!DatabaseBind(request, 0, symbol))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

//--- 이전 DatabaseBind() 호출에 성공한 경우 다음 매개변수를 설정합니다

if(!DatabaseBind(request, 1, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_DESCRIPTION)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 2, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 3, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 4, SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 5, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 6, GetSymBolAsJson(symbol)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}



//--- 진입 입력 요청을 실행하고 오류를 확인

if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

else

PrintFormat("%d: added %s", i+1, symbol);

//--- 다음 매개변수 업데이트 전에 요청을 재설정

if(!DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- 모든 심볼을 살펴본 후



//--- 트랜잭션 상태

if(request_error)

{

PrintFormat("Table SYMBOLS: failed to add %d symbols", symbols);

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table SYMBOLS: added %d symbols",symbols);

}



//--- SYMBOLS 테이블을 CSV 파일에 저장

string csv_filename="symbols.csv";

if(DatabaseExport(db, "SELECT * FROM SYMBOLS", csv_filename,

DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS, ";"))

Print("데이터베이스: 테이블 SYMBOLS 저장 위치 ", csv_filename);

else

Print("데이터베이스: DatabaseExport(\"SELECT * FROM SYMBOLS\") 가 코드로 실패", GetLastError());



//--- 데이터베이스 파일을 닫고 이를 알림

DatabaseClose(db);

PrintFormat("데이터베이스: %s 생성되고 마감됨", filename);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 심볼 사양은 JSON으로 반환 |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetSymBolAsJson(string symbol)

{

//--- 들여쓰기

string indent1=Indent(1);

string indent2=Indent(2);

string indent3=Indent(3);

//---

int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);

string json="{"+

"

"+indent1+"\"ConfigSymbols\":["+

"

"+indent2+"{"+

"

"+indent3+"\"Symbol\":\""+symbol+"\","+

"

"+indent3+"\"Path\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)+"\","+

"

"+indent3+"\"CurrencyBase\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE)+"\","+

"

"+indent3+"\"CurrencyProfit\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT)+"\","+

"

"+indent3+"\"CurrencyMargin\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+"\","+

"

"+indent3+"\"ColorBackground\":\""+ColorToString((color)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_BACKGROUND_COLOR))+"\","+

"

"+indent3+"\"Digits\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS))+"\","+

"

"+indent3+"\"Point\":\""+DoubleToString(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT), digits)+"\","+

"

"+indent3+"\"TickBookDepth\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH))+"\","+

"

"+indent3+"\"ChartMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_CHART_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"TradeMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"TradeCalcMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"OrderMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_ORDER_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"CalculationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"ExecutionMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"ExpirationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"FillFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_FILLING_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"ExpirFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"Spread\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD))+"\","+

"

"+indent3+"\"TickValue\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)))+"\","+

"

"+indent3+"\"TickSize\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)))+"\","+

"

"+indent3+"\"ContractSize\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)))+"\","+

"

"+indent3+"\"StopsLevel\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeMin\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN)))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeMax\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX)))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeStep\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeLimit\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+

"

"+indent3+"\"SwapMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"SwapLong\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_LONG)))+"\","+

"

"+indent3+"\"SwapShort\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_SHORT)))+"\","+

"

"+indent3+"\"Swap3Day\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS))+"\""+

"

"+indent2+"}"+

"

"+indent1+"]"+

"

}";

return(json);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 공백으로 된 들여쓰기 구성 |

//+------------------------------------------------------------------+

string Indent(const int number, const int characters=3)

{

int length=number*characters;

string indent=NULL;

StringInit(indent, length, ' ');

return indent;

}

/*

결과:

데이터베이스: symbols.sqlite 성공적으로 열림

#| cid name type notnull dflt_value pk

-+-------------------------------------------

1| 0 NAME TEXT 1 0

2| 1 DESCRIPTION TEXT 0 0

3| 2 PATH TEXT 0 0

4| 3 SPREAD INT 0 0

5| 4 POINT REAL 1 0

6| 5 DIGITS INT 1 0

7| 6 JSON BLOB 0 0

1: EURUSD 추가됨

2: GBPUSD 추가됨

3: USDCHF 추가됨

...

82: USDCOP 추가됨

83: USDARS 추가됨

84: USDCLP 추가됨

테이블 SYMBOLS: 심볼 84개 추가

데이터베이스: 테이블 SYMBOLS이 symbols.csv에 저장됨

데이터베이스: symbols.sqlite 생성되고 닫힘

*/

