ObjectSetString

이 함수는 해당 개체 속성의 값을 설정합니다. 개체 속성은 string 유형이어야 합니다. 이 함수에는 두 가지 변수가 있습니다.

한정자 없이 속성 값 설정

bool ObjectSetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

string prop_value

);

한정자를 나타내는 속성 값 설정

bool ObjectSetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier,

string prop_value

);

Parameter

chart_id

[in] 차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.

name

[in] 객체명.

prop_id

[in] 개체 속성의 ID. 그 값은 ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING 열거값 중 하나일 수 있습니다.

prop_modifier

[in] 지정한 속성의 한정자. 피보나치 툴과 그래픽 객체 앤드류의 피치포크에서 레벨 수를 나타냅니다. 수준 수는 0부터 시작합니다.

prop_value

[in] 속성 값.

반환값

이 함수는 그래픽 개체의 속성을 변경하는 명령이 차트에 성공적으로 전송된 경우에만 true를 반환합니다. 그렇지 않으면 false를 반환하게 됩니다. 에러에 대한 자세한 내용은 GetLastError()를 참조하십시오.

참고

함수는 비동기 호출을 사용합니다. 이는 함수가 지정된 차트의 대기열에 추가된 명령 실행을 기다리지 않음을 의미합니다. 대신 제어 권한을 즉시 반환합니다.

명령 실행 결과를 확인하려면 지정된 개체 속성을 요청하는 함수를 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 기능은 해당 차트의 대기열 끝에 추가되므로 실행 결과를 기다리기 때문에 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 차트에서 많은 개체로 작업할 때는 이 기능을 고려해야 합니다.

개체 이름이 변경되면 두 개의 이벤트가 동시에 생성됩니다. 이러한 이벤트는 OnChartEvent() 기능을 통해 Professional Advisor 또는 지표에서 처리할 수 있습니다.: