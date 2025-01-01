거래 요청 구조 (MqlTradeRequest)
주문 배치 작업을 실행하기 위한 클라이언트 터미널과 거래 서버 간의 상호 작용은 거래 요청을 사용하여 수행됩니다. 거래 요청은 거래 딜을 수행하는 데 필요한 모든 필드를 포함하는 MqlTradeRequest 유형의 특별한 사전 정의된 구조로 표시됩니다. 요청 처리 결과는 MqlTradeResult 유형의 구조로 표시됩니다.
struct MqlTradeRequest
필드 설명
필드
설명
액션
거래 작업 유형. ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS 열거 값 중 하나일 수 있습니다.
매직
엑스퍼트 어드바이저 ID. 거래 주문의 분석 처리를 체계화 할 수 있습니다. 각 엑스퍼트 어드바이저는 거래 요청을 보낼 때 고유한 ID를 설정할 수 있습니다.
주문
주문 티켓. 보류 중인 주문을 수정하는 데 사용됩니다.
심볼
주문의 심볼. 주문 수정 및 포지션 닫기 작업에는 필요하지 않습니다.
볼륨
요청된 로트 단위 주문량. 거래의 실제 볼륨은 주문 실행 유형에 따라 달라집니다.
가격
가격, 무문을 실행해야 하는 수준입니다. 실행 유형이 (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) TRADE_ACTION_DEAL 유형의 "시장 실행"인 기호의 시장 주문에는 가격 사양이 필요하지 않습니다.
stoplimit
가격이 가격 가치에 도달했을 때(해당 조건이 의무임) 제한 보류 중인 주문이 배치되는 가격 가치. 그 때까지 보류 중인 주문이 처리되지 않습니다.
sl
가격 이동이 불리한 경우 손실 가격 중지하기
tp
가격 이동이 유리한 경우 이익 가격 취득
편차
포인트로 지정된 최대 가격 편차
유형
주문 유형. ENUM_ORDER_TYPE 열거 값 중 하나일 수 있습니다.
type_filling
주문 실행 유형. ENUM_ORDER_TYPE_FILLING 열거 값 중 하나일 수 있습니다.
type_time
주문 만료 유형. ENUM_ORDER_TYPE_TIME 열거 값 중 하나일 수 있습니다.
만료
주문 만료 시간 (ORDER_TIME_SPECIFIED 유형 주문의 경우)
코멘트
주문 코멘트
포지션
포지션의 티켓. 위치를 식별하기 위해 포지션을 수정하거나 닫을 때 채워야 합니다. 원칙적으로 그것은 그 포지션이 열린 주문의 티켓과 같습니다.
position_by
반대 포지션의 티켓. 위치가 반대 방향으로 동일한 기호에 대해 반대 방향으로 열려 있을 때 사용됩니다.
|
위험 회피 시스템에서 위치를 수정하거나 닫을 때 해당 티켓(MqlTradeRequest::position)을 지정해야 합니다. 위치는 기호 이름으로 식별되지만 티켓은 네트 시스템에서 지정할 수도 있습니다.
거래 작업을 수행하기 위해 주문을 전송하려면 OrderSend() 기능을 사용해야 합니다. 각 거래 작업에 대해 의무 필드를 지정해야 하며, 옵션 필드도 채워질 수 있습니다. 거래 주문을 보낼 수 있는 7가지 경우가 있습니다:
요청 실행
요청 실행 모두에서 포지션을 열기 위한 거래 주문입니다(요청된 가격에 따라 거래). 다음 9개의 필드를 지정해야 합니다:
- 액션
- 심볼
- 볼륨
- 가격
- sl
- tp
- 편차
- 유형
- type_filling
또한 "매직" 및 "코멘트" 필드 값을 지정할 수 있습니다.
인스턴트 실행
인스턴트 실행 모드에서 포지션을 열기 위한 거래 순서입니다(현재 가격 기준 거래). 다음 9개의 필드를 지정해야 합니다:
- 액션
- 심볼
- 볼륨
- 가격
- sl
- tp
- 편차
- 유형
- type_filling
또한 "매직" 및 "코멘트" 필드 값을 지정할 수 있습니다.
마켓 실행
마켓 실행 모드에서 포지션을 열기 위한 거래 순서입니다. 다음 5개의 필드를 지정해야 합니다:
- 액션
- 심볼
- 볼륨
- 유형
- type_filling
또한 "매직" 및 "코멘트" 필드 값을 지정할 수 있습니다.
교환 실행
교환 실행 모드에서 포지션을 열기 위한 거래 순서입니다. 다음 5개의 필드를 지정해야 합니다:
- 액션
- 심볼
- 볼륨
- 유형
- type_filling
또한 "매직" 및 "코멘트" 필드 값을 지정할 수 있습니다.
매입 포지션을 열기 위한 TRADE_ACTION_DEAL 거래 작업의 예:
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber of the expert
매도 포지션을 열기 위한 TRADE_ACTION_DEAL 거래 작업의 예:
#define EXPERT_MAGIC 123456 // 엑스퍼트의 MagicNumber
마감 포지션에 대한 TRADE_ACTION_DEAL 거래 작업의 예:
#define EXPERT_MAGIC 123456 // 엑스퍼트의 MagicNumber
SL & TP 수정
StopLoss 및/또는 TakeProfit 가격 수준을 수정하기 위한 거래 주문. 다음 4개의 필드를 지정해야 합니다:
- 액션
- 심볼
- sl
- tp
- 포지션
열린 포지션의 솔실 중지 및 이익 취하기 값을 수정하기 위한 TRADE_ACTION_SLTP 거래 작업의 예:
#define EXPERT_MAGIC 123456 // 엑스퍼트의 MagicNumber
보류 중인 주문
보류 중인 주문을 발주하기 위한 거래 주문 다음 11개 필드를 지정해야 합니다:
- 액션
- 심볼
- 볼륨
- 가격
- stoplimit
- sl
- tp
- 유형
- type_filling
- type_time
- 만료
또한 "매직" 및 "코멘트" 필드 값을 지정할 수 있습니다.
보류 중인 주문을 발주하기 위한 TRADE_ACTION_PENDING 거래 작업의 예:
#property description "Example of placing pending orders"
보류 중인 주문 수정
보류 중인 주문의 가격을 수정하기 위한 거래 주문. 다음 7개의 필드를 지정해야 합니다:
- 액션
- 주문
- 가격
- sl
- tp
- type_time
- 만료
예시 - TRADE_ACTION_MODIFY 거래 작업 (보류 중인 주문의 가격 수준을 수정하기 위함):
#define EXPERT_MAGIC 123456 // 엑스퍼트의 MagicNumber
보류 중인 주문 삭제
보류 중인 주문을 삭제하기 위한 거래 주문. 다음 두 개의 필드를 지정해야 합니다:
- 액션
- 주문
보류 중인 주문을 삭제하기 위한 TRADE_ACTION_REMOVE 거래 작업의 예:
#define EXPERT_MAGIC 123456 // 엑스퍼트의 MagicNumber
추가 참조