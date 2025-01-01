- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartOpen
지정된 심볼과 기간으로 새 차트를 열기
|
long ChartOpen(
매개변수
심볼
[in] 차트 심볼. NULL 은 현재 차트의 심볼을 의미합니다 (엑스퍼트 어드바이저가 첨부됨).
기간
[in] 차트 기간 (시간프레임). ENUM_TIMEFRAMES 값 중 하나일 수 있습니다. 0은 현재 차트 기간을 의미합니다.
값 반환
성공하면 열린 차트 ID를 반환합니다. 그렇지 않으면 0을 반환합니다.
주의
터미널에서 동시에 열려 있는 최대 차트 수는 CHARTS_MAX 값을 초과할 수 없습니다.
예:
|
#define CHART_SYMBOL NULL