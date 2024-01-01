|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomSymbolDelete.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // 사용자 지정 심볼 명
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // 심볼이 생성될 그룹의 이름
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // 사용자 정의 심볼의 기반이 되는 심볼 명
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 사용자 정의 심볼을 생성하지 못한 경우 저널에 이를 알립니다.
if(!CustomSymbolCreate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN))
{
Print("CustomSymbolCreate() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- 생성된 심볼이 있는지 확인하고 그 결과를 저널에 출력합니다.
bool custom= false;
bool exist = SymbolExist(CUSTOM_SYMBOL_NAME, custom);
PrintFormat("Custom symbol '%s' exists: %s", CUSTOM_SYMBOL_NAME, (string)exist);
//--- 2초 동안 기다린 후 저널의 결과 메시지와 함께 생성된 심볼을 삭제합니다.
Sleep(2000);
ResetLastError();
bool deleted = CustomSymbolDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME);
Print(deleted ? StringFormat("Custom symbol '%s' removed", CUSTOM_SYMBOL_NAME) : StringFormat("CustomSymbolDelete() failed. Error ",GetLastError()));
//--- 생성된 심볼이 있는지 확인하고 그 결과를 저널에 출력합니다.
exist = SymbolExist(CUSTOM_SYMBOL_NAME, custom);
PrintFormat("Custom symbol '%s' exists: %s", CUSTOM_SYMBOL_NAME, (string)exist);
/*
결과:
Custom symbol 'EURUSD.C' exists: true
Custom symbol 'EURUSD.C' removed
Custom symbol 'EURUSD.C' exists: false
*/
}