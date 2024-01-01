문서화섹션
지정한 이름의 사용자 지정 심볼을 삭제.

bool  CustomSymbolDelete(
   const string     symbol_name          // 사용자 지정 심볼 이름
   );

매개변수

심볼

[in]  사용자 지정 심볼 이름. 기존 심볼의 이름과 일치하지 않아야 합니다.

값 반환

성공하면 true, 그렇지 않으면 false. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 함수를 호출.

주의

Market Watch(마켓 워치)에 표시된 사용자 지정 심볼 또는 차트를 연 심볼을 삭제할 수 없습니다.

 

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           CustomSymbolDelete.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"  // 사용자 지정 심볼 명
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"        // 심볼이 생성될 그룹의 이름
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()       // 사용자 정의 심볼의 기반이 되는 심볼 명
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 사용자 정의 심볼을 생성하지 못한 경우 저널에 이를 알립니다.
   if(!CustomSymbolCreate(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN))
     {
      Print("CustomSymbolCreate() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- 생성된 심볼이 있는지 확인하고 그 결과를 저널에 출력합니다.
   bool customfalse;
   bool exist = SymbolExist(CUSTOM_SYMBOL_NAMEcustom);
   PrintFormat("Custom symbol '%s' exists: %s"CUSTOM_SYMBOL_NAME, (string)exist);
   
//--- 2초 동안 기다린 후 저널의 결과 메시지와 함께 생성된 심볼을 삭제합니다.
   Sleep(2000);
   ResetLastError();
   bool deleted = CustomSymbolDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME);
   Print(deleted ? StringFormat("Custom symbol '%s' removed"CUSTOM_SYMBOL_NAME) : StringFormat("CustomSymbolDelete() failed. Error ",GetLastError()));
 
//--- 생성된 심볼이 있는지 확인하고 그 결과를 저널에 출력합니다.
   exist = SymbolExist(CUSTOM_SYMBOL_NAMEcustom);
   PrintFormat("Custom symbol '%s' exists: %s"CUSTOM_SYMBOL_NAME, (string)exist);
   /*
   결과:
   Custom symbol 'EURUSD.Cexiststrue
   Custom symbol 'EURUSD.Cremoved
   Custom symbol 'EURUSD.Cexistsfalse
   */
  }

 

추가 참조

SymbolName, SymbolSelect, CustomSymbolCreate