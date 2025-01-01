struct DXVertexLayout

{

string semantic_name; // 셰이더 입력 서명에서 이 요소와 관련된 HLSL 의미.

uint semantic_index; // 요소의 의미 인덱스. 의미 인덱스는 정수 인덱스 숫자로 의미 체계를 수정합니다. 의미 인덱스는 동일한 의미를 가진 두 개 이상의 요소가 있는 경우에만 필요합니다

ENUM_DX_FORMAT format; // 요소 데이터의 데이터 유형.

};