ChartIndicatorName
지정된 차트 창의 지표 목록에 있는 숫자를 기준으로 지표의 단축명을 반환.
string ChartIndicatorName(
매개변수
chart_id
[in] 차트 ID. 0은 현재 차트를 나타냅니다.
sub_window
[in] 차트 하위창의 번호. 0은 주 차트 하위 창을 나타냅니다.
인덱스
[in] 지표의 목록에 있는 지표의 인덱스. 지표 수는 0으로 시작하는데, 즉 목록의 첫 번째 지표는 0 인덱스를 가집니다. 목록의 지표의 수를 얻기 위해 ChartIndicatorsTotal() 기능을 사용.
값 반환
INDICATOR_SHORTNAME 속성에 IndicatorSetString() 기능을 사용하여 설정된 지표의 단축명. 오류 정보를 가져오기 위해GetLastError() 기능을 사용.
주의
iCustom() 및 IndicatorCreate()기능을 사용하여 지표를 만들 때, 지정된 지표의 단축명과 파일 이름을 혼동하지 마십시오. 지표의 단축명이 명시적으로 설정되지 않은 경우 지표의 소스 코드를 포함하는 파일 이름이 컴파일 중에 지정됩니다.
지표의 단축명이 올바른 형식이어야 합니다. INDICATOR_SHORTNAME 속성에 IndicatorSetString() 기능을 사용하여 기록됩니다. 단축명은 지표의 모든 입력 변수의 값을 포함해야하는데, 이는 ChartIndicatorDelete() 기능에 의해 차트에서 삭제될 지표의 단축명으로 식별되기 때문입니다.
예:
//+------------------------------------------------------------------+
추가 참조
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()