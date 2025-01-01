문서화섹션
MQL5 リファレンス時系列と指標へのアクセスiBars 

iBars

내역에서 사용할 수 있는 해당 심볼 및 기간의 막대 수를 반환합니다.

int  iBars(
   const string           symbol,          // 심볼
   ENUM_TIMEFRAMES        timeframe        // 주기
   );

Parameters

symbol

[in]  금융상품의 심볼명. NULL은 현재 심볼을 의미합니다.

timeframe

[in]  주기. 이 값은 ENUM_TIMEFRAMES 열거값 중 하나일 수 있습니다. 0 은 현재 차트 주기를 의미합니다.

반환 값

해당 심볼 및 기간의 막대 수(내역에서 사용 가능)로 플랫폼 설정에서 "차트의 최대 막대" 매개 변수에서 허용됩니다.

예:

  Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

더 보기

Bars