iBars
내역에서 사용할 수 있는 해당 심볼 및 기간의 막대 수를 반환합니다.
int iBars(
Parameters
symbol
[in] 금융상품의 심볼명. NULL은 현재 심볼을 의미합니다.
timeframe
[in] 주기. 이 값은 ENUM_TIMEFRAMES 열거값 중 하나일 수 있습니다. 0 은 현재 차트 주기를 의미합니다.
반환 값
해당 심볼 및 기간의 막대 수(내역에서 사용 가능)로 플랫폼 설정에서 "차트의 최대 막대" 매개 변수에서 허용됩니다.
예:
Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));
