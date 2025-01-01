문서화섹션
ChartID

현재 차트의 ID를 입력하십시오.

long  ChartID();

반환값

타입의 값.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 차트 식별자 변수들
   long curr_chart=ChartFirst();
   int i=0;
   //--- 첫 번째 차트 데이터를 저널에 출력
   PrintFormat("Chart[%d] ID: %I64d,  symbol: %s"icurr_chartChartSymbol(curr_chart));
   
//--- 오픈 차트의 최대 한도에 도달할 때까지(CHARTS_MAX)
   while(!IsStopped() && i < CHARTS_MAX)
     {
      //--- 차트 카운터 증가
      i++;
      //--- 이전 차트를 기반으로 다음 차트 ID 가져오기
      curr_chart=ChartNext(curr_chart);
      
      //--- 차트 목록 끝에 도달하면 루프를 종료합니다
      if(curr_chart<0)
         break;
         
      //--- 다음 차트 데이터를 저널에 출력
      PrintFormat("Chart[%d] ID: %I64d,  symbol: %s"icurr_chartChartSymbol(curr_chart));
     }
   /*
   결과:
   Chart[0ID133246248352168440,  symbolEURUSD
   Chart[1ID133346697706632015,  symbolUSDJPY
   Chart[2ID133246248352168439,  symbolGBPUSD
   Chart[3ID133346697706632009,  symbolRU000A103661
   Chart[4ID133346697706632010,  symbolAEM4
   Chart[5ID133346697706632011,  symbolAA.SPB
   Chart[6ID133346697706632012,  symbolALLFUTMIX
   Chart[7ID133346697706632013,  symbolEURUSD
   Chart[8ID133346697706632014,  symbolSBER
   */
  }