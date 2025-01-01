//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 차트 식별자 변수들

long curr_chart=ChartFirst();

int i=0;

//--- 첫 번째 차트 데이터를 저널에 출력

PrintFormat("Chart[%d] ID: %I64d, symbol: %s", i, curr_chart, ChartSymbol(curr_chart));



//--- 오픈 차트의 최대 한도에 도달할 때까지(CHARTS_MAX)

while(!IsStopped() && i < CHARTS_MAX)

{

//--- 차트 카운터 증가

i++;

//--- 이전 차트를 기반으로 다음 차트 ID 가져오기

curr_chart=ChartNext(curr_chart);



//--- 차트 목록 끝에 도달하면 루프를 종료합니다

if(curr_chart<0)

break;



//--- 다음 차트 데이터를 저널에 출력

PrintFormat("Chart[%d] ID: %I64d, symbol: %s", i, curr_chart, ChartSymbol(curr_chart));

}

/*

결과:

Chart[0] ID: 133246248352168440, symbol: EURUSD

Chart[1] ID: 133346697706632015, symbol: USDJPY

Chart[2] ID: 133246248352168439, symbol: GBPUSD

Chart[3] ID: 133346697706632009, symbol: RU000A103661

Chart[4] ID: 133346697706632010, symbol: AEM4

Chart[5] ID: 133346697706632011, symbol: AA.SPB

Chart[6] ID: 133346697706632012, symbol: ALLFUTMIX

Chart[7] ID: 133346697706632013, symbol: EURUSD

Chart[8] ID: 133346697706632014, symbol: SBER

*/

}