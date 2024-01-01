문서화섹션
CustomSymbolSetMarginRate

사용자 지정 심볼의 순서 순서 유형 및 방향에 따라 마진율을 설정.

bool  CustomSymbolSetMarginRate(
   const string       symbol_name,              // 심볼 이름
   ENUM_ORDER_TYPE    order_type,               // 순서 유형
   double             initial_margin_rate,      // 초기 마진율
   double             maintenance_margin_rate   // 유지 마진율
   );

매개변수

symbol_name

[in]  사용자 지정 심볼 이름.

order_type

[in]  순서 유형.

initial_margin_rate

[in] 초기 마진율을 가진 double 유형 변수. 최초 마진은 적절한 방향의 1 lot 거래에 대한 보증금입니다. 최초 마진에 이율을 곱한 금액을 특정 유형의 주문 시 계좌에 적립해야 할 금액을 받습니다.

maintenance_margin_rate

[in] 유지 마진율을 가진 double 유형 변수. 유지 마진은 1 lot의 개방 위치를 적절한 방향으로 유지하기 위한 최소 금액입니다. 유지 마진에 이율을 곱한 금액을 특정 유형의 주문이 활성화된 후 당좌에 적립해야 할 금액을 받습니다.

값 반환

성공하면 true, 그렇지 않으면 false. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 함수를 호출.

 

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    CustomSymbolSetMarginRate.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"  // 사용자 지정 심볼 명
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"        // 심볼이 생성될 그룹의 이름
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()       // 사용자 정의 심볼의 기반이 되는 심볼 명
 
#define   INITIAL_MARGIN_RATE       1.5         // 초기 마진 율
#define   MAINTENANCE_MARGIN_RATE   1.5         // 유지 마진 율
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 사용자 정의 심볼을 생성할 때 오류 코드를 가져옵니다.
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- 오류 코드가 0(심볼 생성 성공)도 아니고 5304(심볼이 이미 생성됨)도 아닌 경우 - 그대로 둠
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
      
//--- 사용자 정의 심볼의 기반이 되는 심볼의 속성을 저널에서 가져오고 출력합니다.
//--- (매수 및 매도 주문에 대한 초기 및 유지 마진율)
   double initial_margin_rate_buy=0;
   double maintenance_margin_rate_buy=0;
   double initial_margin_rate_sell=0;
   double maintenance_margin_rate_sell=0;
   
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINORDER_TYPE_BUYinitial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buy))
      return;
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))
      return;
   
   PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
               "  Buy order initial margin rate: %f\n  Buy order maintenance margin rate: %f\n"+
               "  Sell order initial margin rate: %f\n  Sell order maintenance margin rate: %f",
               CUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME,
               initial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buyinitial_margin_rate_sellmaintenance_margin_rate_sell);
   
//--- 사용자 정의 심볼 속성에 대한 다른 값을 설정합니다.
   ResetLastError();
   bool res=true;
   res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_BUYINITIAL_MARGIN_RATEMAINTENANCE_MARGIN_RATE);
   res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_SELL,INITIAL_MARGIN_RATEMAINTENANCE_MARGIN_RATE);
 
//--- 속성을 설정할 때 오류가 발생하면 저널에 해당 메시지를 표시합니다.
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetMarginRate() failed. Error "GetLastError());
   
//--- 수정된 사용자 정의 심볼 속성을 저널에서 가져오고 인쇄합니다.
//--- (매수 및 매도 주문에 대한 초기 및 유지 마진율)
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_BUYinitial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buy))
      return;
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))
      return;
   
   PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
               "  Buy order initial margin rate: %f\n  Buy order maintenance margin rate: %f\n"+
               "  Sell order initial margin rate: %f\n  Sell order maintenance margin rate: %f",
               CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_ORIGIN
               initial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buyinitial_margin_rate_sellmaintenance_margin_rate_sell);
   
//--- 차트 주석에 스크립트 종료 키에 대한 힌트를 표시합니다.
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
 
//--- Esc 또는 Del 키를 눌러 무한 루프를 종료할 때까지 기다립니다.
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- Del을 누르면 생성된 사용자 정의 심볼이 삭제됩니다.
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- 종료하기 전에 차트를 삭제
   Comment("");
   /*
   결과:
   The 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created:
     Buy order initial margin rate1.000000
     Buy order maintenance margin rate0.000000
     Sell order initial margin rate1.000000
     Sell order maintenance margin rate0.000000
   Custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD':
     Buy order initial margin rate1.500000
     Buy order maintenance margin rate1.500000
     Sell order initial margin rate1.500000
     Sell order maintenance margin rate1.500000
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create a custom symbol, return an error code                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- 사용자 정의 심볼의 기반이 될 심볼명을 정의합니다.
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- 사용자 정의 심볼 생성에 실패했고 오류 5304가 아닌 경우 저널에 이를 보고합니다.
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- 성공
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remove a custom symbol                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- 종합시세 창에서 심볼 숨기기
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- 사용자 정의 심볼 삭제에 실패한 경우 이를 저널에 보고하고 'false'를 반환합니다.
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return margin ratios                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetSymbolMarginRate(const string symbolconst ENUM_ORDER_TYPE order_typedouble &initial_margin_ratedouble &maintenance_margin_rate)
  {
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoMarginRate(symbolorder_typeinitial_margin_ratemaintenance_margin_rate))
     {
      PrintFormat("%s: SymbolInfoMarginRate(%s, %s) failed. Error %d",__FUNCTION__symbolEnumToString(order_type), GetLastError());
      return false;
     }
   return true;
  }

 

추가 참조

SymbolInfoMarginRate