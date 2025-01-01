ParameterSetRange

Strategy Tester에서 Expert Advisor를 최적화할 때 입력 변수(값, 변경 단계, 초기 및 최종 값)를 지정합니다. 이 함수에는 두 가지 변수가 있습니다.

1. 정수 유형 입력 매개 변수의 값 지정

bool ParameterSetRange(

const string name,

bool enable,

long value,

long start,

long step,

long stop

);

2. real 유형 입력 매개 변수의 값 지정

bool ParameterSetRange(

const string name,

bool enable,

double value,

double start,

double step,

double stop

);

Parameter

name

[in] input or sinput variable ID. 이러한 변수는 응용프로그램의 외부 매개 변수입니다. 프로그램을 시작할 때 값을 지정할 수 있습니다.

enable

[in] Strategy Tester에서 최적화 중 값을 열거하려면 이 매개 변수 활성화하십시오.

value

[in] 매개 변수 값.

start

[in] 최적화 중 초기 매개 변수 값.

step

[in] 값을 열거할 때 매개 변수 변경 단계.

stop

[in] 최적화 중 최종 매개 변수 값.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.

참고

이 기능은 Strategy Tester에서 최적화를 시작할 때 OnTesterInit() 핸들러에서만 호출할 수 있습니다. 매개 변수의 범위 및 변경 단계를 지정하도록 설계되었습니다. 매개 변수는 Strategy Tester 설정에 관계없이 최적화에서 완전히 제외할 수 있습니다. 또한 최적화 프로세스에서 입력 수정자와 함께 선언된 변수를 사용할 수 있습니다.

ParameterSetRange() 함수를 사용하면 필수 입력 매개 변수를 최적화에서 포함하거나 제외하고 필요한 범위 및 변경 단계를 설정하여 핵심 매개 변수의 값에 따라 Strategy Tester에서 Expert Advisor 최적화를 관리할 수 있습니다.