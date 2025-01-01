- SocketCreate
네트워크 함수
MQL5 프로그램은 원격 서버와 데이터를 교환하고 FTP를 통해 푸시 알림, 이메일 및 데이터를 전송할 수 있습니다.
- The 소켓* 함수 그룹을 사용하면 시스템 소켓을 통해 원격 호스트와의 TCP 연결(보안 TLS 포함)을 설정할 수 있습니다. 작동 원칙은 간단합니다: 소켓을 생성하고, 서버에 연결한 후 데이터 읽기 및 쓰기를 시작하십시오.
- WebRequest 기능은 웹 자원과 함께 작동하도록 설계되었으며, 쉽게 HTTP 요청(GET 및 POST 포함)을 전송할 수 있습니다.
- SendFTP, SendMail 및 SendNotification은 파일, 이메일 및 모바일 알림을 전송하기 위한 보다 간단한 함수들입니다.
최종 사용자 보안을 위해 허용된 IP 주소 목록이 클라이언트 터미널 측에 구현됩니다. 목록에는 소켓* 및 WebRequest 기능을 통해 MQL5 프로그램이 연결할 수 있는 IP 주소가 포함되어 있습니다. 예를 들어, 프로그램이 https://www.someserver.com에 연결해야 하는 경우, 이 주소는 목록에 있는 터미널 사용자가 명시적으로 표시해야 합니다. 주소를 프로그래밍 방식으로 추가할 수 없습니다.
MQL5 프로그램에 명시적 메시지를 추가하여 추가 구성의 필요성을 사용자에게 알립니다. #property description, Alert or Print를 통해 이 작업을 수행할 수 있습니다.
|
함수
|
기능
|
지정된 플래그가 있는 소켓을 만들고 핸들을 반환합니다
|
소켓 닫기
|
시간 초과 제어를 사용하여 서버에 연결합니다
|
소켓이 현재 연결되어 있는지 확인합니다
|
소켓에서 읽어 올 수 있는 바이트의 번호를 가져옵니다.
|
현재 소켓에 데이터를 쓸 수 있는지 확인합니다
|
소켓 시스템 개체에 대한 데이터 수신 및 전송 시간에 대한 초과 설정을 합니다
|
소켓에서 데이터를 읽습니다
|
소켓에 데이터를 작성합니다
|
TLS Handshake 프로토콜을 통해 지정된 호스트에 대한 보안 TLS(SSL) 연결을 시작합니다
|
네트워크 연결을 보호하는 데 사용되는 인증서의 데이터를 가져옵니다
|
보안 TLS 연결에서 데이터를 읽습니다
|
보안 TLS 연결에서 사용 가능한 모든 데이터를 읽습니다
|
보안 TLS 연결을 통해 데이터를 전송합니다
|
지정된 서버로 HTTP 요청을 전송합니다
|
FTP 탭에 지정된 주소로 파일을 전송합니다
|
옵션 창의 이메일 탭에 지정된 주소로 이메일을 발송합니다
|
MetaQuotes ID가 알림 탭에 지정된 모바일 단말기에 푸시 알림을 보냅니다