네트워크 함수

MQL5 프로그램은 원격 서버와 데이터를 교환하고 FTP를 통해 푸시 알림, 이메일 및 데이터를 전송할 수 있습니다.

  • The 소켓* 함수 그룹을 사용하면 시스템 소켓을 통해 원격 호스트와의 TCP 연결(보안 TLS 포함)을 설정할 수 있습니다. 작동 원칙은 간단합니다: 소켓을 생성하고, 서버에 연결한 후 데이터 읽기쓰기를 시작하십시오.
  • WebRequest 기능은 웹 자원과 함께 작동하도록 설계되었으며, 쉽게 HTTP 요청(GET 및 POST 포함)을 전송할 수 있습니다.
  • SendFTP, SendMailSendNotification은 파일, 이메일 및 모바일 알림을 전송하기 위한 보다 간단한 함수들입니다.

최종 사용자 보안을 위해 허용된 IP 주소 목록이 클라이언트 터미널 측에 구현됩니다. 목록에는 소켓* 및 WebRequest 기능을 통해 MQL5 프로그램이 연결할 수 있는 IP 주소가 포함되어 있습니다. 예를 들어, 프로그램이 https://www.someserver.com에 연결해야 하는 경우, 이 주소는 목록에 있는 터미널 사용자가 명시적으로 표시해야 합니다. 주소를 프로그래밍 방식으로 추가할 수 없습니다.

목록에 주소 추가

MQL5 프로그램에 명시적 메시지를 추가하여 추가 구성의 필요성을 사용자에게 알립니다. #property description, Alert or Print를 통해 이 작업을 수행할 수 있습니다.

함수

기능

SocketCreate

지정된 플래그가 있는 소켓을 만들고 핸들을 반환합니다

SocketClose

소켓 닫기

SocketConnect

시간 초과 제어를 사용하여 서버에 연결합니다

SocketIsConnected

소켓이 현재 연결되어 있는지 확인합니다

SocketIsReadable

소켓에서 읽어 올 수 있는 바이트의 번호를 가져옵니다.

SocketIsWritable

현재 소켓에 데이터를 쓸 수 있는지 확인합니다

SocketTimeouts

소켓 시스템 개체에 대한 데이터 수신 및 전송 시간에 대한 초과 설정을 합니다

SocketRead

소켓에서 데이터를 읽습니다

SocketSend

소켓에 데이터를 작성합니다

SocketTlsHandshake

TLS Handshake 프로토콜을 통해 지정된 호스트에 대한 보안 TLS(SSL) 연결을 시작합니다

SocketTlsCertificate

네트워크 연결을 보호하는 데 사용되는 인증서의 데이터를 가져옵니다

SocketTlsRead

보안 TLS 연결에서 데이터를 읽습니다

SocketTlsReadAvailable

보안 TLS 연결에서 사용 가능한 모든 데이터를 읽습니다

SocketTlsSend

보안 TLS 연결을 통해 데이터를 전송합니다

WebRequest

지정된 서버로 HTTP 요청을 전송합니다

SendFTP

FTP 탭에 지정된 주소로 파일을 전송합니다

SendMail

옵션 창의 이메일 탭에 지정된 주소로 이메일을 발송합니다

SendNotification

MetaQuotes ID가 알림 탭에 지정된 모바일 단말기에 푸시 알림을 보냅니다

 