네트워크 함수

MQL5 프로그램은 원격 서버와 데이터를 교환하고 FTP를 통해 푸시 알림, 이메일 및 데이터를 전송할 수 있습니다.

최종 사용자 보안을 위해 허용된 IP 주소 목록이 클라이언트 터미널 측에 구현됩니다. 목록에는 소켓* 및 WebRequest 기능을 통해 MQL5 프로그램이 연결할 수 있는 IP 주소가 포함되어 있습니다. 예를 들어, 프로그램이 https://www.someserver.com에 연결해야 하는 경우, 이 주소는 목록에 있는 터미널 사용자가 명시적으로 표시해야 합니다. 주소를 프로그래밍 방식으로 추가할 수 없습니다.

MQL5 프로그램에 명시적 메시지를 추가하여 추가 구성의 필요성을 사용자에게 알립니다. #property description, Alert or Print를 통해 이 작업을 수행할 수 있습니다.