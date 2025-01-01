문서화섹션
StringSubstr

지정된 위치에서 시작하는 텍스트 문자열에서 하위 문자열을 추출합니다.

string  StringSubstr(
   string  string_value,     // 문자열
   int     start_pos,        // 시작 위치
   int     length=-1         // 추출된 문자열 길이
   );

매개 변수

string_value

[in]  하위 문자열을 추출할 문자열.

start_pos

[in]  하위 문자열의 초기 위치. 0에서 StringLen(text) -1 사이일 수 있습니다.

length=-1

[in] 추출된 하위 문자열의 길이. 파라미터 값이 -1과 같거나 파라미터가 설정되지 않은 경우, 하위 문자열이 표시된 위치에서 문자열 끝까지 추출됩니다.

반환값

가능한 경우 추출된 하위 문자열의 복사본. 그렇지 않으면 빈 문자열을 반환합니다.

예:

void OnStart()
  {
//--- 현재 심볼명을 가져옵니다.
   string name = Symbol();
   
//--- 기본 및 쿼트된 심볼 통화를 가져옵니다.
   string base   = StringSubstr(name03);
   string quoted = StringSubstr(name33);
   
//--- 얻은 심볼 통화를 로그에 표시합니다.
   PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s"namebasequoted);
  
  /*
  결과
   Symbol: EURUSDCurrency baseEURcurrency quotedUSD
  */
  }

참고 항목

StringSplit, StringFind, StringGetCharacter