- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSubstr
지정된 위치에서 시작하는 텍스트 문자열에서 하위 문자열을 추출합니다.
|
string StringSubstr(
매개 변수
string_value
[in] 하위 문자열을 추출할 문자열.
start_pos
[in] 하위 문자열의 초기 위치. 0에서 StringLen(text) -1 사이일 수 있습니다.
length=-1
[in] 추출된 하위 문자열의 길이. 파라미터 값이 -1과 같거나 파라미터가 설정되지 않은 경우, 하위 문자열이 표시된 위치에서 문자열 끝까지 추출됩니다.
반환값
가능한 경우 추출된 하위 문자열의 복사본. 그렇지 않으면 빈 문자열을 반환합니다.
예:
|
void OnStart()
참고 항목