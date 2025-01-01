문서화섹션
메시지 상자를 만들고 표시하고 관리합니다. 메시지 상자에는 메시지와 헤더, 미리 정의된 기호 및 명령 버튼의 조합이 포함됩니다.

int  MessageBox(
   string  text,             // 메시지 텍스트
   string  caption=NULL,     // 상자 헤더
   int     flags=0           // 상자에서 버튼 세트를 정의
   );

매개변수

text

[in]  출력할 메시지를 포함하는 텍스트

caption=NULL

[in]  상자 헤더에 표시할 선택적 텍스트. 매개변수가 비어 있으면, 상자 헤더에 엑스퍼트 어드바이저 이름이 표시됩니다.

flags=0

[in]  메시지 상자의 모양 및 동작을 정의하는 선택적 플래그. 플래그는 특별한 플래그 그룹 조합일 수 있습니다.

값 반환

I기능이 성공적으로 수행되면 MessageBox() 반환 코드 값 중 하나입니다.

주의

MessageBox()를 호출하면 사용자의 응답을 기다리는 동안실행 스레드가 일시 중단되므로 사용자 지정 지표에서 이 기능을 사용할 수 없습니다. 각 기호에 대한 모든 지표가 단일 스레드에서 실행되기 때문에, 이러한 서스펜션은 이 기호에 대한 모든 시간프레임에 대한 모든 차트의 작동을 불가능하게 만듭니다.

MessageBox() 기능은전략 테스터에서 작동하지 않습니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| EA가 추가 작업을 요청하는 MessageBox 창을 표시합니다.                 |
//| 일련의 수익성 없는 거래가 지정된 수에 도달하면                         |
//| 지정된 캔들 수만큼 기다렸다가 MessageBox를 표시합니다.                |
//| 작업을 계속해 달라는 요청과 함께.                                    |
//| 확인하려면 여러 포지션을 수동으로 열고 닫아야 합니다.                  |
//| EA가 통제하지 않기 때문에 손실이 발생합니다.                          |
//| 단순화를 위해 매직 넘버로 자체 "위치"를 지정합니다.                    |
//+------------------------------------------------------------------+
 
//--- 입력 매개변수
input uint InpMaxLossDeals      =  3;    // 최대 손실 거래
input uint InpInactivityNumBars =  5;    // EA 비활성 막대 수
 
//--- 글로벌 변수
bool     ExtFirstStart=true;             // 첫 번째 실행 플래그
bool     ExtFlag=true;                   // EA 작동을 허용하는 플래그
uint     ExtNumLoss;                     // 연속적으로 수익성 없는 거래 횟수
datetime ExtTimeLastLoss;                // 손실 포지션을 청산하기 위한 마지막 거래 시간
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 연속으로 손실이 발생한 거래 수와 포지션을 청산하기 위한 마지막 거래 시간을 가져옵니다.
   ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
 
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- 시리즈의 마지막 청산 손실 포지션 이후 얼마나 많은 바가 지나갔는지 확인합니다.
   int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);
 
//--- 만약 처음 실행인 경우
   if(ExtFirstStart)
     {
      //--- 일련의 수익성 없는 포지션 이후에 지정된 수의 바가 이미 지나간 경우 EA 작업 플래그를 설정합니다.
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
         ExtFlag=true;
      ExtFirstStart=false;
     }
 
//--- EA 작업 플래그가 비활성화된 경우
   if(!ExtFlag)
     {
      Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",
                          (InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));
      //--- 일련의 수익성 없는 포지션 이후에 지정된 수의 바가 지나간 경우
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
        {
         //--- 지정된 텍스트와 창 제목을 사용하여 MessageBox 창을 표시합니다.
         //--- 요청 창에는 두 개의 예/아니요 버튼과 물음표가 있는 아이콘이 있습니다.
         //--- 기본적으로 예 버튼이 선택되어 있습니다.
         string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.\n Continue its work?";
         string mb_caption="Please note";
         int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);
         //--- MessageBox의 반환 코드가 Yes 버튼을 누른 경우 EA 작업 플래그를 설정합니다.
         if(mb_id==IDYES)
           {
            ExtFlag=true;
            return;
           }
        }
      //--- EA 작업 플래그가 비활성화되었습니다. OnTick()을 종료합니다.
      return;
     }
 
//---  EA 작업 플래그가 설정되었습니다. EA는 아래 코드에서 제공하는 대로 작동합니다.
   Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",
           ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransactiontrans,
                        const MqlTradeRequestrequest,
                        const MqlTradeResultresult)
  {
//--- 거래 유형이 내역에 거래를 추가하는 경우
   if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      //--- 딜 티켓을 받고 티켓별로 목록에서 딜을 선택하세요
      ulong deal_ticket=trans.deal;
      if(HistoryDealSelect(deal_ticket))
        {
         //--- 시장 청산 거래인 경우 연속 손실 거래 수와 마지막 거래 시간을 가져옵니다.
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)
            ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
        }
     }
 
//--- 연속된 손실 거래 수가 지정된 값보다 크고 EA 작업 플래그가 활성화된 경우
   if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)
     {
      //--- 지정된 텍스트와 창 제목이 있는 MessageBox 창 표시
      //--- 요청 창에는 두 개의 예/아니요 버튼과 느낌표가 있는 아이콘이 있습니다.
      //--- 기본적으로 아니요 버튼이 선택되어 있습니다.
      string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.\n Continue its work?";
      string mb_caption="Attention!";
      int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);
      //--- MessageBox의 반환 코드가 No 버튼을 누른 경우 EA 작업 플래그를 비활성화합니다.
      if(mb_id==IDNO)
         ExtFlag=false;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 연속적으로 수익성이 없는 거래 횟수를 반환합니다.                       |
//| 손실 포지션을 청산하기 위한 마지막 거래 시간                          |
//+------------------------------------------------------------------+
uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)
  {
//--- 전체 기록을 선택합니다.
   if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))
      return(0);
 
//--- 루프의 과거 거래 목록을 통해 다음 거래 티켓을 가져옵니다.
   uint res=0;
   uint total=HistoryDealsTotal();
   for(int i=(int)total-1i>=0i--)
     {
      ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(deal_ticket>0)
        {
         //--- 거래가 포지션 종료를 위한 것이 아닌 경우 다음 거래로 이동
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)
            continue;
         //--- 포지션 청산 결과에 이익이 있으면 루프를 중단합니다.
         if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))
            break;
         //--- 연속 손실 거래 카운터 증가
         res++;
         //--- 최대 거래 시간을 변수에 씁니다(마지막 항목 찾기)
         datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
         if(deal_time>time_last_deal)
            time_last_deal=deal_time;
        }
     }
 
//--- 연속 손실 횟수를 반환합니다.
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 손실이 있는 포지션 청산 플래그 반환                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)
  {
//--- 거래 이익에 영향을 미치는 속성 값을 가져옵니다.
   double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);
   double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);
   double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);
   double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);
 
//--- 수신된 속성의 총 값이 음수임을 나타내는 플래그를 반환합니다.
   return(profit+comission+swap+fee<0);
  }