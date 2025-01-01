문서화섹션
이 함수는 현재 폰트 설정에서 선 너비 및 높이를 반환합니다.

bool  TextGetSize(
   const string       text,          // 텍스트 문자열
   uint&               width,        // 버퍼 너비(픽셀)
   uint&               height        // 버퍼 높이(픽셀)
   );

Parameter

텍스트

[in]  길이와 너비를 구해야 하는 문자열.

width

[out]  폭 수신에 대한 입력 매개 변수.

height

[out]  높이 수신에 대한 입력 매개 변수.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 가능한 코드 에러:

  • ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - 운영 체제 에러.

