TextGetSize
이 함수는 현재 폰트 설정에서 선 너비 및 높이를 반환합니다.
bool TextGetSize(
Parameter
텍스트
[in] 길이와 너비를 구해야 하는 문자열.
width
[out] 폭 수신에 대한 입력 매개 변수.
height
[out] 높이 수신에 대한 입력 매개 변수.
반환값
성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 가능한 코드 에러:
- ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - 운영 체제 에러.
