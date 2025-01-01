TextGetSize

이 함수는 현재 폰트 설정에서 선 너비 및 높이를 반환합니다.

bool TextGetSize(

const string text,

uint& width,

uint& height

);

Parameter

텍스트

[in] 길이와 너비를 구해야 하는 문자열.

width

[out] 폭 수신에 대한 입력 매개 변수.

height

[out] 높이 수신에 대한 입력 매개 변수.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 가능한 코드 에러:

ERR_INTERNAL_ERROR(4001) - 운영 체제 에러.

참고 항목

Resources, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextSetFont(), TextOut()