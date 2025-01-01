- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorsTotal
지정된 차트 창에 적용된 모든 지표의 수를 반환
|
int ChartIndicatorsTotal(
매개변수
chart_id
[in] 차트 ID. 0은 현재 차트를 나타냅니다.
sub_window
[in] 차트 하위창의 번호. 0은 주 차트 하위 창을 나타냅니다.
값 반환
지정한 차트 창에 있는 지표의 수. 오류 정보를 가져오기 위해 GetLastError() 기능을 사용.
주의
이 기능을 사용하면 차트에 연결된 모든 지표를 검색할 수 있습니다. 차트의 모든 창 수는 CHART_WINDOWS_TOTAL 속성에서 ChartGetInteger() 함수를 사용하여 얻을 수 있습니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
추가 참조
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()