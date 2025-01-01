MQL5 リファレンスオブジェクト関数ObjectGetValueByTime
ObjectGetValueByTime
이 함수는 지정된 객체의 지정된 시간 값에 대한 가격 값을 반환합니다.
double ObjectGetValueByTime(
Parameter
chart_id
[in] 차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.
name
[in] 객체명.
time
[in] 시간 값.
line_id
[in] Line ID.
반환값
지정된 개체의 지정된 시간 값에 대한 가격 값.
참고
이 함수는 동기식 호출을 사용합니다. 이는 이 함수가 호출하기 전에 이 차트에 대해 대기한 모든 명령의 실행을 대기하므로 이 함수는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 차트에서 많은 개체로 작업할 때는 이 기능을 고려해야 합니다.
객체는 하나의 가격 좌표에 여러 개의 값을 가질 수 있으므로 라인 번호를 지정해야 합니다. 이 함수는 다음 개체에만 적용됩니다.
- 추세선 (OBJ_TREND)
- 각도별 추세선 (OBJ_TRENDBYANGLE)
- Gann line (OBJ_GANNLINE)
- 등거리 채널 (OBJ_CHANNEL) - 2 lines
- 선형 회귀 채널 (OBJ_REGRESSION) - 3 lines
- 표준편차 채널 (OBJ_STDDEVCHANNEL) - 3 lines
- 애로우드 라인 (OBJ_ARROWED_LINE)
