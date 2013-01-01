|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWriteLong.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수의 창을 표시합니다.
#property script_show_inputs
//--- 터미널에서 데이터를 수신하기 위한 매개 변수
input string InpSymbolName="EURUSD"; // 통화
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // 타임프레임
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // 데이터 복사 시작 날짜
//--- 파일에 데이터를 쓰기 위한 매개 변수
input string InpFileName="Volume.bin"; // 파일명
input string InpDirectoryName="Data"; // 디렉토리명
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
long volume_buff[];
datetime time_buff[];
int size;
//--- 에러값 리셋
ResetLastError();
//--- 각 막대에 대해 틱 볼륨 복제
if(CopyTickVolume(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,volume_buff)==-1)
{
PrintFormat("틱 볼륨의 값 복사 실패. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- 매 막대의 시간 복제
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("시간 값 복제 실패. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- 버퍼 사이즈 수령
size=ArraySize(volume_buff);
//--- 지표 값을 쓰기 위해 파일을 엽니다(파일이 없을 경우 자동으로 생성됨)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s 파일을 쓸 수 있습니다",InpFileName);
PrintFormat("파일 경로: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- 먼저 데이터 샘플 크기를 작성합니다.
FileWriteLong(file_handle,(long)size);
//--- 파일에 시간 및 볼륨 값 쓰기
for(int i=0;i<size;i++)
{
FileWriteLong(file_handle,(long)time_buff[i]);
FileWriteLong(file_handle,volume_buff[i]);
}
//--- 파일 닫기
FileClose(file_handle);
PrintFormat("데이터가 작성됐습니다, %s 파일이 닫힙니다",InpFileName);
}
else
PrintFormat("%s 파일 열기 실패, 에러 코드 = %d",InpFileName,GetLastError());
}