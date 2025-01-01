MQL5 リファレンス売買シグナルSignalInfoSetInteger
SignalInfoSetInteger
시그널 복제 설정의 integer 타입의 속성 값을 설정합니다.
bool SignalInfoSetInteger(
Parameter
property_id
[in] 시그널 복제 설정 속성 식별자. 그 값은 ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER 열거값 중 하나일 수 있습니다.
value
[in] 시그널 복제 설정 속성 값.
반환값
속성이 변경된 경우 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 에러에 대한 자세한 내용은 GetLastError()를 참조하십시오.