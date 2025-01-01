문서화섹션
MQL5 リファレンスPython用MetaTradershutdown 

shutdown

이전에 설정한 MetaTrader 5 터미널 연결을 종료합니다.

shutdown()

반환 값

None.

예:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시
print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정
if not mt5.initialize():
    print("initialize() 실패")
    quit()
 
# 연결 상태, 서버 이름 및 거래 계정의 데이터 표시
print(mt5.terminal_info())
# MetaTrader 5 버전에서 데이터 표시
print(mt5.version())
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 종료
mt5.shutdown()

더 보기

initialize, login_py, terminal_info, version