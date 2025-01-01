MQL5 リファレンス売買シグナルSignalInfoGetInteger
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnSubscribe
SignalInfoGetInteger
시그널 복제 설정의 integer 타입 속성 값을 반환합니다.
long SignalInfoGetInteger(
Parameter
property_id
[in] 시그널 복제 설정 속성 식별자. 그 값은 ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER 열거값 중 하나일 수 있습니다.
반환값
시그널 복제 설정의 integer 타입의 속성 값.