SignalInfoGetInteger 

SignalInfoGetInteger

시그널 복제 설정의 integer  타입 속성 값을 반환합니다.

long  SignalInfoGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER     property_id,     // 속성 식별자
   );

Parameter

property_id

[in]  시그널 복제 설정 속성 식별자. 그 값은 ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER 열거값 중 하나일 수 있습니다.

반환값

시그널 복제 설정의 integer 타입의 속성 값.