MQL5 リファレンス文字列関数StringFill
StringFill
선택한 문자열을 지정된 기호별로 채웁니다.
|
bool StringFill(
Parameter
string_var
[in][out] 선택한 심볼로 채워질 문자열.
character
[in] 문자열이 채워질 심볼.
반환값
성공 시 true, 그렇지 않으면 false. 에러 코드를 받으시려면 GetLastError()를 호출하십시오.
참고
문자열을 제자리에서 채우는 것은 새로운 문자열을 만들거나 복사하는 과도한 작업 없이 심볼이 문자열에 직접 삽입된다는 것을 의미합니다. 이렇게 하면 작업 시간을 절약할 수 있습니다.
예:
|
void OnStart()
참고 항목