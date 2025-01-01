문서화섹션
지정된 크기의 프레임을 렌더링하기 위한 그래픽 컨텍스트를 작성.

int  DXContextCreate(
   uint  width,      // 폭(픽셀)
   uint  height      // 높이(픽셀)
   );

매개변수

너비

[in] 프레임 폭(픽셀).

높이

[in]  프레임 높이(픽셀)

값 반환

오류가 발생한 경우 생성된 컨텍스트에 대한 핸들 또는INVALID_HANDLE. 오류 코드를 받으려면 GetLastError() 기능을 호출해야 합니다.

주의

DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreateDXTextureCreate 기능을 사용하여 생성된 모든 그래픽 개체는 해당 개체가 생성된 그래픽 컨텍스트에서만 사용할 수 있습니다.

이후에 프레임 크기를 DXContextSetSize()로 변경할 수 있습니다.

더 이상 사용되지 않는 생성된 핸들은 DXRelease() 기능에 의해 명시적으로 해제되어야 합니다.