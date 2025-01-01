MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextCreate
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextCreate
지정된 크기의 프레임을 렌더링하기 위한 그래픽 컨텍스트를 작성.
int DXContextCreate(
매개변수
너비
[in] 프레임 폭(픽셀).
높이
[in] 프레임 높이(픽셀)
값 반환
오류가 발생한 경우 생성된 컨텍스트에 대한 핸들 또는INVALID_HANDLE. 오류 코드를 받으려면 GetLastError() 기능을 호출해야 합니다.
주의
DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreate 및 DXTextureCreate 기능을 사용하여 생성된 모든 그래픽 개체는 해당 개체가 생성된 그래픽 컨텍스트에서만 사용할 수 있습니다.
이후에 프레임 크기를 DXContextSetSize()로 변경할 수 있습니다.
더 이상 사용되지 않는 생성된 핸들은 DXRelease() 기능에 의해 명시적으로 해제되어야 합니다.