ObjectMove

이 함수는 객체의 지정된 앵커 지점의 좌표를 변경합니다.

bool ObjectMove(

long chart_id,

string name,

int point_index,

datetime time,

double price

);

Parameter

chart_id

[in] 차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.

name

[in] 객체명.

point_index

[in] 앵커 포인트 인덱스 앵커 지점의 수는 개체 유형에 따라 다릅니다.

time

[in] 선택한 앵커 지점의 시간 좌표입니다.

price

[in] 선택한 앵커 지점의 가격 좌표입니다.

반환값

명령이 지정한 차트의 대기열에 성공적으로 추가되면 함수가 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.

참고

비동기 호출은 항상 ObjectMove()에 사용되므로 함수는 명령을 차트 대기열에 추가한 결과만 반환합니다. 이 경우 true는 명령이 성공적으로 대기열에 올랐지만 실행 결과를 알 수 없음을 의미합니다.

명령 실행 결과를 확인하려면 ObjectGetXXX와 같은 개체 속성을 요청하는 함수를 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 기능은 해당 차트의 대기열 끝에 추가되며 동기 호출로 인해 실행 결과를 기다리기 때문에 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 차트에서 많은 개체로 작업할 때는 이 기능을 고려해야 합니다.