- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartApplyTemplate
지정된 파일의 특정 템플릿을 차트에 적용. 이 명령은 차트 메시지 대기열에 추가되며 이전 모든 명령을 처리한 후 실행됩니다.
|
bool ChartApplyTemplate(
매개변수
chart_id
[in] 차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.
파일명
[in] 템플릿이 포함된 파일의 이름.
값 반환
명령이 차트 대기열에 추가된 경우 true를 반환, 그렇지 않은 경우 false를 반환. 오류에 대한 정보를 가져오기 위해, GetLastError() 함수 호출.
주의
엑스퍼트 어드바이저는 언로드되며, 첨부된 차트에 새 탬플릿을 성공적으로 로드하는 경우 작업을 계속할 수 없습니다.
차트에 템플릿을 적용할 때 보안상의 이유로 거래 권한이 제한될 수 있습니다.
|
ChartApplyTemplate() 함수를 사용하여 템플릿을 적용하여 시작한 엑스퍼트 어드바이저에 대한 실시간 거래 권한을 확장할 수 없습니다. function.
mql5 프로그램 호출 ChartApplyTemplate() 함수에 거래 권한이 없는 경우, 템플릿을 통해 시작된 엑스퍼트 어드바이저도 템플릿 설정에 관계없이 거래할 수 없습니다.
mql5 프로그램 호출 ChartApplyTemplate() 함수에 거래 권한이 있는 반면 템플릿 설정에 해당 권한이 없는 경우, 템플릿을 통해 시작된 엑스퍼트 어드바이저는 거래할 수 없습니다.
템플릿 사용
MQL5 언어의 리소스를 사용하면 ChartSetInteger() 함수를 사용하여 색상을 포함한 여러 차트의 속성을 설정할 수 있습니다:
- 차트 배경색상;
- 축, 스케일 및 OHLC 라인 색상;
- 그리드 색상;
- 볼륨 및 포지션 시작 레벨 색상;
- 상단 막대 색상, 그림자와 강세 캔들스틱의 엣지;
- 하단 막대 색상, 그림자와 약세 캔들스틱의 엣지;
- 차트라인 및 도지 캔들스틱의 색상;
- 강세 캔들스틱 바디 색상;
- 약세 캔들스택 바디 색상;
- 입찰 가격 라인 색상;
- 요청 가격 라인 색상;
- 마지막 거래 가격의 라인 색상;
- 정지 주문 수준의 색상(손실 중지 및 이익 획득).
또한, 차트에 여러 그래픽 개체 및 지표가 있을 수 있습니다. 필요한 모든 지표가 포함된 차트를 한 번 설정한 다음 템플릿으로 저장할 수 있습니다. 이러한 테플릿은 모든 차트에 적용할 수 있습니다.
ChartApplyTemplate() 기능은 이전에 저장된 템플릿을 사용하기 위한 것으로, 모든 mql5 프로그램에서 사용할 수 있습니다. 템플릿을 저장하는 파일의 경로는 ChartApplyTemplate()에 대한 두 번째 변수로 전달됩니다. 템플릿 파일은 다음 규칙에 따라 검색됩니다:
- 백슬래시 "\" 구분기호 ("\\")로 작성된 경우, _terminal_data_directory\MQL5 경로를 기준으로 템플릿이 검색됩니다,
- 백슬래시가 없는 경우 ChartApplyTemplate()가 호출되는 실행가능한 EX5파일에 대해 템플릿이 검색됩니다;
- 처음 두 변수에서 템플릿을 찾을 수 없는 경우 terminal_directory\Profiles\Templates\ 폴더에서 검색이 수행됩니다.
여기서 terminal_directory는 MetaTrader 5 클라이언트 터미널이 실행중인 폴더이며, terminal_data_directory는 편집 가능한 파일이 저장되는 폴더이고, 운영 체제, 사용자 이름 및 컴퓨터의 보안 설정에 따라 위치가 달라집니다. 일반적으로 서로 다른 폴더지만, 경우에 따라 일치할 수 있습니다.
terminal_data_directory 및 terminal_directory 폴더 위치는TerminalInfoString() 함수를 사용하여 얻을 수 있습니다.
|
//--- 터미널이 시작되는 디렉토리
예를 들어:
|
//--- terminal_data_directory\MQL5\에서 탬플릿 검색
템플릿은 리소스가 아니므로 실행 가능한 EX5 파일에 포함할 수 없습니다.
예를 들어:
|
//+------------------------------------------------------------------+
