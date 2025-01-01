- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
initialize
MetaTrader 5 단자와 연결을 설정합니다. 호출 옵션은 세 가지가 있습니다.
매개 변수 없이 호출. 연결을 위한 터미널이 자동으로 검색됨.
|
initialize()
연결하고자 하는 MetaTrader 5 터미널의 경로를 지정하는 호출.
|
initialize(
거래 계정 경로 및 매개 변수를 지정하는 호출.
|
initialize(
Parameters
path
[in] metatrader.exe 또는 metatrader64.exe 파일로의 경로. 이름이 지정되지 않은 매개 변수(선택 사항). 먼저 파라미터 이름 없이 표시됩니다. 경로를 지정하지 않으면 모듈이 자체적으로 실행 파일을 찾으려고 시도합니다.
login=LOGIN
[in] 거래 계정 번호. 선택적 지명 파라미터. 지정하지 않으면 마지막 거래 계정이 사용됩니다.
password="PASSWORD"
[in] 거래 계정 비밀번호 선택적 지명 파라미터. 비밀번호가 설정되어 있지 않으면 터미널 데이터베이스에 저장된 특정 거래 계정의 비밀번호가 자동으로 적용됩니다.
server="SERVER"
[in] 거래 서버명 선택적 지명 파라미터. 서버가 설정되지 않은 경우 터미널 데이터베이스에 저장된 특정 거래 계정의 서버가 자동으로 적용됩니다.
timeout=TIMEOUT
[in] 연결 시간 제한(밀리초). 선택적 지명 파라미터. 지정하지 않으면 값이 60000(60초)로 적용됩니다.
portable=False
[in] 휴대용 모드에서의 터미널 시작 플래그. 선택적 지명 파라미터. 지정하지 않으면 False 값이 사용됩니다.
반환 값
MetaTrader 5 터미널에 성공적으로 연결되면 True를 반환하고, 그렇지 않으면 False를 반환합니다.
참고
필요한 경우, initialize() 호출을 실행할 때 연결을 설정하기 위해 MetaTrader 5 터미널을 시작합니다.
예:
|
import MetaTrader5 as mt5
