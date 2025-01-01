initialize

MetaTrader 5 단자와 연결을 설정합니다. 호출 옵션은 세 가지가 있습니다.

매개 변수 없이 호출. 연결을 위한 터미널이 자동으로 검색됨.

initialize()

연결하고자 하는 MetaTrader 5 터미널의 경로를 지정하는 호출.

initialize(

path

)

거래 계정 경로 및 매개 변수를 지정하는 호출.

initialize(

path,

login=LOGIN,

password="PASSWORD",

server="SERVER",

timeout=TIMEOUT,

portable=False mode

)

Parameters

path

[in] metatrader.exe 또는 metatrader64.exe 파일로의 경로. 이름이 지정되지 않은 매개 변수(선택 사항). 먼저 파라미터 이름 없이 표시됩니다. 경로를 지정하지 않으면 모듈이 자체적으로 실행 파일을 찾으려고 시도합니다.

login=LOGIN

[in] 거래 계정 번호. 선택적 지명 파라미터. 지정하지 않으면 마지막 거래 계정이 사용됩니다.

password="PASSWORD"

[in] 거래 계정 비밀번호 선택적 지명 파라미터. 비밀번호가 설정되어 있지 않으면 터미널 데이터베이스에 저장된 특정 거래 계정의 비밀번호가 자동으로 적용됩니다.

server="SERVER"

[in] 거래 서버명 선택적 지명 파라미터. 서버가 설정되지 않은 경우 터미널 데이터베이스에 저장된 특정 거래 계정의 서버가 자동으로 적용됩니다.

timeout=TIMEOUT

[in] 연결 시간 제한(밀리초). 선택적 지명 파라미터. 지정하지 않으면 값이 60000(60초)로 적용됩니다.

portable=False

[in] 휴대용 모드에서의 터미널 시작 플래그. 선택적 지명 파라미터. 지정하지 않으면 False 값이 사용됩니다.

반환 값

MetaTrader 5 터미널에 성공적으로 연결되면 True를 반환하고, 그렇지 않으면 False를 반환합니다.

참고

필요한 경우, initialize() 호출을 실행할 때 연결을 설정하기 위해 MetaTrader 5 터미널을 시작합니다.

예:

import MetaTrader5 as mt5

# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시

print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)



# 지정된 거래 계정에 대한 MetaTrader 5 연결 설정

if not mt5.initialize(login=25115284, server="MetaQuotes-Demo",password="4zatlbqx"):

print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())

quit()



# 연결 상태, 서버 이름 및 거래 계정의 데이터 표시

print(mt5.terminal_info())

# MetaTrader 5 버전에서 데이터 표시

print(mt5.version())



# MetaTrader 5 터미널 연결 종료

mt5.shutdown()

