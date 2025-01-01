문서화섹션
iVolume

해당 차트에서 막대의 틱 볼륨('shift' 매개 변수로 표시됨)을 반환합니다.

long  iVolume(
   const string        symbol,          // 심볼
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,       // 주기
   int                 shift            // 시프트
   );

Parameters

symbol

[in]  금융상품의 심볼명. NULL은 현재 심볼을 의미합니다.

timeframe

[in]  주기. 이 값은 ENUM_TIMEFRAMES 열거값 중 하나일 수 있습니다. 0은 현재 차트 주기를 의미합니다.

shift

[in]  시계열에서 수신된 값의 인덱스(현재 막대를 기준으로 지정된 막대 수만큼 후진 이동).

반환 값

해당 차트에서 막대의 틱 볼륨('shift' 매개 변수로 표시됨) 또는 오류 발생 시 0입니다. 오류 세부사항에 대해선, GetLastError() 함수를 호출하십시오.

참고

이 함수는 항상 실제 데이터를 반환합니다. 이를 위해 각 통화 중에 지정된 심볼/주기에 대한 시계열 요청을 수행합니다. 즉, 첫 번째 기능 호출 중에 준비된 데이터가 없을 경우 결과를 준비하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

이 함수는 이전 호출 결과를 저장하지 않으며 빠른 값 반환을 위한 로컬 캐시가 없습니다.

예:

input int shift=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 함수-이벤트 핸들러 "틱"                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   datetime time  = iTime(Symbol(),Period(),shift);
   double   open  = iOpen(Symbol(),Period(),shift);
   double   high  = iHigh(Symbol(),Period(),shift);
   double   low   = iLow(Symbol(),Period(),shift);
   double   close = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,shift);
   long     volume= iVolume(Symbol(),0,shift);
   int      bars  = iBars(NULL,0);
 
   Comment(Symbol(),",",EnumToString(Period()),"\n",
           "Time: "  ,TimeToString(time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),"\n",
           "Open: "  ,DoubleToString(open,Digits()),"\n",
           "High: "  ,DoubleToString(high,Digits()),"\n",
           "Low: "   ,DoubleToString(low,Digits()),"\n",
           "Close: " ,DoubleToString(close,Digits()),"\n",
           "Volume: ",IntegerToString(volume),"\n",
           "Bars: "  ,IntegerToString(bars),"\n"
           );
  }

더 보기

CopyTickVolume, CopyRates