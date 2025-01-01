- 配列、バッファ及び時系列における索引付けの方向
- データアクセスの整理
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iVolume
해당 차트에서 막대의 틱 볼륨('shift' 매개 변수로 표시됨)을 반환합니다.
|
long iVolume(
Parameters
symbol
[in] 금융상품의 심볼명. NULL은 현재 심볼을 의미합니다.
timeframe
[in] 주기. 이 값은 ENUM_TIMEFRAMES 열거값 중 하나일 수 있습니다. 0은 현재 차트 주기를 의미합니다.
shift
[in] 시계열에서 수신된 값의 인덱스(현재 막대를 기준으로 지정된 막대 수만큼 후진 이동).
반환 값
해당 차트에서 막대의 틱 볼륨('shift' 매개 변수로 표시됨) 또는 오류 발생 시 0입니다. 오류 세부사항에 대해선, GetLastError() 함수를 호출하십시오.
참고
이 함수는 항상 실제 데이터를 반환합니다. 이를 위해 각 통화 중에 지정된 심볼/주기에 대한 시계열 요청을 수행합니다. 즉, 첫 번째 기능 호출 중에 준비된 데이터가 없을 경우 결과를 준비하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
이 함수는 이전 호출 결과를 저장하지 않으며 빠른 값 반환을 위한 로컬 캐시가 없습니다.
예:
|
input int shift=0;
더 보기