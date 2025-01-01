문서화섹션
ChartGetString

지정된 차트의 해당 속성 값을 반환. 차트 속성은 string 유형이어야 합니다. 함수 호출의 2가지 변수가 있습니다.

1. 속성 값을 직접 반환.

string  ChartGetString(
   long                         chart_id,          // 차트 ID
   ENUM_CHART_PROPERTY_STRING   prop_id            // 속성 ID
   );

2. 함수의 성공 여부에 따라 true 또는 false를 반환 성공하면 속성값이 참조로 전달된 대상 변수 string_var에 배치됩니다.

bool  ChartGetString(
   long                         chart_id,          // 차트 ID
   ENUM_CHART_PROPERTY_STRING   prop_id            // 속성 ID
   string&                      string_var         // 속성의 대상 변수
   );

매개변수

chart_id

[in]  차트 ID. 0은 현재 차트를 의미합니다.

prop_id

[in]  차트 속성 ID. 이 값은 ENUM_CHART_PROPERTY_STRING 값 중 하나일 수 있습니다.

string_var

[out]  요청한 속성의 string 유형의 대상 변수.

값 반환

string 유형 값.

두 번째 호출 케이스의 경우, 지정된 속성을 사용할 수 있고 해당 값이 string_var 변수에 저장된 경우 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 추가 정보를 얻으려면 GetLastError()기능을 호출해야 합니다.

주의

ChartGetString는 Comment 또는 ChartSetString 기능을 사용하여 차트에 표시된 코멘트를 읽는 데 사용할 수 있습니다.

이 기능은 동기식이며, 이는 호출하기 전에 차트 대기열에 추가된 모든 명령의 실행을 기다린다는 의미입니다.

예를 들어:

void OnStart()
  {
   ChartSetString(0,CHART_COMMENT,"Test comment.\nSecond line.\nThird!");
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT);
   Print(comm);
  }

