ObjectFind

이 함수는 차트에서 지정한 이름의 개체를 지정한 ID로 검색합니다.

int ObjectFind(

long chart_id,

string name

);

Parameter

chart_id

[in] 차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.

name

[in] 검색된 개체의 이름입니다.

반환값

이 함수가 성공하면 개체가 발견된 하위 창의 번호(0은 차트의 주 창을 의미합니다)를 반환합니다. 개체를 찾을 수 없으면 함수는 음수를 반환합니다. 에러에 대한 자세한 내용은 GetLastError()를 참조하십시오.

참고

이 함수는 동기식 호출을 사용합니다. 이는 이 함수가 호출하기 전에 이 차트에 대해 대기한 모든 명령의 실행을 대기하므로 이 함수는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 차트에서 많은 개체로 작업할 때는 이 기능을 고려해야 합니다.

개체 이름이 변경되면 두 개의 이벤트가 동시에 생성됩니다. 이러한 이벤트는 OnChartEvent() 기능을 통해 Professional Advisor 또는 지표에서 처리할 수 있습니다.: