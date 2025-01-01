ObjectCreate

함수는 지정된 차트 하위 창에 지정된 이름, 유형 및 초기 좌표를 가진 객체를 생성합니다. 생성 중에 최대 30개의 좌표를 지정할 수 있습니다.

bool ObjectCreate(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT type,

sub_window nwin,

datetime time1,

double price1,



datetime timeN=0,

double priceN=0,



datetime time30=0,

double price30=0

);

Parameter

chart_id

[in] 차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.

name

[in] 객체명. 이름은 하위 창을 포함하여 차트 내에서 고유해야 합니다.

type

[in] 객체 유형. 값은 ENUM_OBJECT 열거값 중 하나일 수 있습니다.

sub_window

[in] 차트 하위 창의 번호. 0은 주 차트 창을 의미합니다. 지정한 하위 창이 있어야 하며 그렇지 않으면 함수가 false를 반환합니다.

time1

[in] 첫 번째 앵커의 시간 좌표.

price1

[in] 첫 번째 앵커의 가격 좌표.

timeN=0

[in] N 번째 앵커의 시간 좌표.

priceN=0

[in] N 번째 앵커의 가격 좌표.

time30=0

[in] 30 번째 앵커의 시간 좌표

price30=0

[in] 30 번째 앵커의 가격 좌표.

반환값

명령이 지정한 차트의 대기열에 성공적으로 추가되면 함수가 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 개체가 이미 생성된 경우 개체의 좌표를 변경하려고 시도합니다.

참고

비동기 호출은 항상 ObjectCreate()에 사용되므로 함수는 명령을 차트 대기열에 추가한 결과만 반환합니다. 이 경우 true는 명령이 성공적으로 대기열에 올랐지만 실행 결과를 알 수 없음을 의미합니다.

명령 실행 결과를 확인하려면 ObjectFind() 함수 또는 ObjectGetXXX와 같은 개체 속성을 요청하는 다른 함수를 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 기능은 해당 차트의 대기열 끝에 추가되며 동기 호출로 인해 실행 결과를 기다리기 때문에 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 차트에서 많은 개체로 작업할 때는 이 기능을 고려해야 합니다.

개체 이름은 63자를 초과할 수 없습니다.

차트 하위 창의 번호 지정(차트에 지표가 있는 하위 창이 있는 경우)은 1로 시작합니다. 차트의 주 차트 창에는 항상 인덱스 0이 있습니다.

향후 사용을 위해 많은 수의 앵커 포인트(최대 30개)가 구현됩니다. 동시에 그래픽 객체에 대해 가능한 앵커 포인트 30개의 한계는 함수를 호출할 때 사용할 수 있는 파라미터 수(64개 이하)에 대한 한계로 결정됩니다.

개체 이름이 변경되면 두 개의 이벤트가 동시에 생성됩니다. 이러한 이벤트는 OnChartEvent() 기능을 통해 Professional Advisor 또는 지표에서 처리할 수 있습니다.:

이전 이름을 가진 객체 삭제의 경우

새 이름으로 개체를 만드는 이벤트

각 객체 유형을 생성할 때 지정해야 하는 앵커 지점의 수는 다음과 같습니다.