함수는 지정된 차트 하위 창에 지정된 이름, 유형 및 초기 좌표를 가진 객체를 생성합니다. 생성 중에 최대 30개의 좌표를 지정할 수 있습니다.

bool  ObjectCreate(
   long         chart_id,      // 차트 지표
   string       name,          // 객체명
   ENUM_OBJECT  type,          // 객체 유형
   sub_window   nwin,          // 윈도우 인덱스
   datetime     time1,         // 첫 번째 앵커 포인트의 시간
   double       price1,        // 첫 번째 앵커 포인트의 가격
   ...
   datetime     timeN=0,       // N 번째 앵커 포인트의 시간
   double       priceN=0,      // N 번째 앵커 포인트의 가격
   ...
   datetime     time30=0,      // 30 번째 앵커 포인트의 시간
   double       price30=0      // 30 번째 앵커 포인트의 가격
   );

Parameter

chart_id

[in]  차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.

name

[in]  객체명. 이름은 하위 창을 포함하여 차트 내에서 고유해야 합니다.

type

[in]  객체 유형. 값은 ENUM_OBJECT 열거값 중 하나일 수 있습니다.

sub_window

[in]  차트 하위 창의 번호. 0은 주 차트 창을 의미합니다. 지정한 하위 창이 있어야 하며 그렇지 않으면 함수가 false를 반환합니다.

time1

[in]  첫 번째 앵커의 시간 좌표.

price1

[in]  첫 번째 앵커의 가격 좌표.

timeN=0

[in]  N 번째 앵커의 시간 좌표.

priceN=0

[in]  N 번째 앵커의 가격 좌표.

time30=0

[in]  30 번째 앵커의 시간 좌표

price30=0

[in]  30 번째 앵커의 가격 좌표.

반환값

명령이 지정한 차트의 대기열에 성공적으로 추가되면 함수가 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 개체가 이미 생성된 경우 개체의 좌표를 변경하려고 시도합니다.

참고

비동기 호출은 항상 ObjectCreate()에 사용되므로 함수는 명령을 차트 대기열에 추가한 결과만 반환합니다. 이 경우 true는 명령이 성공적으로 대기열에 올랐지만 실행 결과를 알 수 없음을 의미합니다.

명령 실행 결과를 확인하려면 ObjectFind() 함수 또는 ObjectGetXXX와 같은 개체 속성을 요청하는 다른 함수를 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 기능은 해당 차트의 대기열 끝에 추가되며 동기 호출로 인해 실행 결과를 기다리기 때문에 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 차트에서 많은 개체로 작업할 때는 이 기능을 고려해야 합니다.

개체 이름은 63자를 초과할 수 없습니다.

차트 하위 창의 번호 지정(차트에 지표가 있는 하위 창이 있는 경우)은 1로 시작합니다. 차트의 주 차트 창에는 항상 인덱스 0이 있습니다.

향후 사용을 위해 많은 수의 앵커 포인트(최대 30개)가 구현됩니다. 동시에 그래픽 객체에 대해 가능한 앵커 포인트 30개의 한계는 함수를 호출할 때 사용할 수 있는 파라미터 수(64개 이하)에 대한 한계로 결정됩니다.

개체 이름이 변경되면 두 개의 이벤트가 동시에 생성됩니다. 이러한 이벤트는 OnChartEvent() 기능을 통해 Professional Advisor 또는 지표에서 처리할 수 있습니다.:

  • 이전 이름을 가진 객체 삭제의 경우
  • 새 이름으로 개체를 만드는 이벤트

객체 유형을 생성할 때 지정해야 하는 앵커 지점의 수는 다음과 같습니다.

ID

설명

앵커 포인트

OBJ_VLINE

수직선

하나의 앵커 포인트. 사실 시간 좌표만 사용됩니다.

OBJ_HLINE

수평선

하나의 앵커 포인트. 사실 가격 좌표만 사용됩니다.

OBJ_TREND

추세선

두개의 앵커 포인트.

OBJ_TRENDBYANGLE

각도별 추세선

두개의 앵커 포인트.

OBJ_CYCLES

사이클 라인

두개의 앵커 포인트.

OBJ_ARROWED_LINE

애로우 라인

두개의 앵커 포인트.

OBJ_CHANNEL

등거리 채널

세개의 앵커 포인트.

OBJ_STDDEVCHANNEL

표준편차 채널

두개의 앵커 포인트.

OBJ_REGRESSION

선형 회귀 채널

두개의 앵커 포인트.

OBJ_PITCHFORK

Andrews’ Pitchfork

세개의 앵커 포인트.

OBJ_GANNLINE

Gann Line

두개의 앵커 포인트.

OBJ_GANNFAN

Gann Fan

두개의 앵커 포인트.

OBJ_GANNGRID

Gann Grid

두개의 앵커 포인트.

OBJ_FIBO

피보나치 되돌림

두개의 앵커 포인트.

OBJ_FIBOTIMES

피보나치 시간대

두개의 앵커 포인트.

OBJ_FIBOFAN

피보나치 팬(fan)

두개의 앵커 포인트.

OBJ_FIBOARC

피보나치 호

두개의 앵커 포인트.

OBJ_FIBOCHANNEL

피보나치 채널

세개의 앵커 포인트.

OBJ_EXPANSION

피보나치 확장

세개의 앵커 포인트.

OBJ_ELLIOTWAVE5

엘리엇 모티브 웨이브

5개의 앵커 포인트.

OBJ_ELLIOTWAVE3

엘리엇 수정 파동

세개의 앵커 포인트.

OBJ_RECTANGLE

직사각형

두개의 앵커 포인트.

OBJ_TRIANGLE

삼각형

세개의 앵커 포인트.

OBJ_ELLIPSE

타원

세개의 앵커 포인트.

OBJ_ARROW_THUMB_UP

엄지척

하나의 앵커 포인트.

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Thumbs Down

하나의 앵커 포인트.

OBJ_ARROW_UP

Arrow Up

하나의 앵커 포인트.

OBJ_ARROW_DOWN

Arrow Down

하나의 앵커 포인트.

OBJ_ARROW_STOP

Stop Sign

하나의 앵커 포인트.

OBJ_ARROW_CHECK

Check Sign

하나의 앵커 포인트.

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Left Price Label

하나의 앵커 포인트.

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Right Price Label

하나의 앵커 포인트.

OBJ_ARROW_BUY

Buy Sign

하나의 앵커 포인트.

OBJ_ARROW_SELL

Sell Sign

하나의 앵커 포인트.

OBJ_ARROW

Arrow

하나의 앵커 포인트.

OBJ_TEXT

Text

하나의 앵커 포인트.

OBJ_LABEL

Label

위치는 OBJPROP_XDISTANCEOBJPROP_YDISTANCE 속성을 사용하여 설정합니다.

OBJ_BUTTON

Button

위치는 OBJPROP_XDISTANCEOBJPROP_YDISTANCE 속성을 사용하여 설정합니다.

OBJ_CHART

Chart

위치는 OBJPROP_XDISTANCEOBJPROP_YDISTANCE 속성을 사용하여 설정합니다.

OBJ_BITMAP

Bitmap

하나의 앵커 포인트.

OBJ_BITMAP_LABEL

Bitmap Label

위치는 OBJPROP_XDISTANCEOBJPROP_YDISTANCE 속성을 사용하여 설정합니다.

OBJ_EDIT

Edit

위치는 OBJPROP_XDISTANCEOBJPROP_YDISTANCE 속성을 사용하여 설정합니다.

OBJ_EVENT

경제 달력의 이벤트에 해당하는 "이벤트" 개체

하나의 앵커 포인트. 사실 시간 좌표만 사용됩니다.

OBJ_RECTANGLE_LABEL

커스텀 그래픽 인터페이스를 만들고 설계하기 위한 "직사각형 레이블" 개체.

위치는 OBJPROP_XDISTANCEOBJPROP_YDISTANCE 속성을 사용하여 설정합니다.