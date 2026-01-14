전체 블로그
추세가 시작되었는데 아직 시장에 참여하지 못했다면 어떻게 해야 할까요? 물론 다음 추세를 기다릴 수도 있지만, 좋은 추세는 대개 장기간의 횡보세로 이어집니다. 또는 더 효과적인 접근 방식을 취할 수도 있습니다. 바로 좋은 고수익 진입 시점을 찾아 이미 가속화되고 있는 자금 흐름에 합류하는 것입니다. "터치 오브 더 섀도우(Touch of the Shadow)" 패턴을 만나보세요. 시장 진입을 위한 간단하면서도 효과적인 방법입니다. 필요한 도구: 이동평균선 2개와 일본식 캔들 차트...
🎄 2026년 새해 복 많이 받으세요! 빅 세일이 시작되었습니다! 🎄 이번 연휴를 맞아 모든 Forex 트레이딩용 Expert Advisor, 유틸리티 및 도구를 -50% 대폭 할인 된 가격으로 만나보세요! 최고의 도구들로 무장하여 2026년 트레이딩을 시작하세요. 🎁 왜 2026년에 업그레이드해야 할까요? 🚀 새해, 새로운 전략: 고급 알고리즘으로 수익을 극대화하세요. ✅ 검증된 신뢰성: 실제 시장 상황에서 테스트된 도구들입니다. 📉 리스크 관리: 다가오는 해에는 소중한 자금을 보호하세요...
평균 매매 기법에 대해 아무리 부정적인 이야기를 해도 좋지만, 이러한 시스템은 여전히 시그널 서비스나 MQL 마켓 쇼케이스에서 상위권을 차지하고 있습니다. 이는 대부분의 사람들이 전통적인 방식의 거래(장기간의 손실, 몇 달 동안 새로운 고가를 경신하지 못하는 상황)에 적합하지 않기 때문일 가능성이 큽니다. 전체 예치금을 잃을 위험을 감수하더라도 매일 계좌 잔액이 최고치를 경신하는 것이 훨씬 더 만족감을 줍니다. 어쨌든 평균 매매는 자본 관리 전략으로서 2026년에도 여전히 건재합니다...
문제의 본질 수많은 추세 지표가 있지만, 안타깝게도 대부분은 그저 보기 좋은 그림에 불과합니다. 이러한 지표들은 거래자에게 시장에 대한 통계적 우위를 제공할 수 없으며, 오히려 거래에 혼란과 손실만 더할 뿐입니다. 해야 할 일은 무엇인가 효과적인 접근 방식은 쓸모없는 지표를 모두 제거하고 실제로 효과가 있는 지표만 남기는 것입니다. 이렇게 하면 거래 정확도가 높아지고 계좌 잔액 변동폭이 크게 줄어들 것입니다. 간단히 말해서, 더 나은 거래를 할 수 있고 자금에 대한 위험도 줄어들 것입니다...
오늘의 수익: $127.38 — 모두 단 하나의 간단하고 AI가 없는 지표인 Advanced Stochastic Scalper 덕분입니다. 마법도 없습니다. 블랙박스 AI도 없습니다. 단지 CHF/JPY M5 차트에서 Advanced Stochastic Scalper를 사용한 순수하고 투명하며 규칙 기반의 트레이딩일 뿐입니다. 오늘 저는 이 지표의 신호만을 철저히 따랐고 — 결과는 그 자체로 말해줍니다. 이는 복잡한 알고리즘이나 시장을 추측하는 머신러닝과는 무관합니다...
정확한 매매 진입은 성공적인 거래 시스템의 핵심입니다. 정교하게 다듬어진 진입점은 단순한 기술적 도구가 아니라, 금융 세계에서의 창의적인 과정입니다. 정확한 진입 하나하나는 마치 건축가가 미래의 건축물, 즉 자본을 위한 견고하고 믿을 수 있는 토대를 다지는 자신감 넘치는 발걸음과 같습니다. 이는 시장의 소음을 명확한 기회의 교향곡으로 바꾸는 예술이며, 당신은 단순한 청취자가 아닌 지휘자가 되는 것입니다. 이 기술을 숙달하면 모든 거래는 미래에 대한 명확성과 자신감으로 가득 찬 의식적이고 활기찬 행동이 됩니다...
[ English ]— [ Русский ]— [ 中文 ]— [ Español ]— [ Português ]— [ 日本語 ]— [ Deutsch ]— [ Français ]— [ Italiano ]— [ Türkçe ] 내 제품 데모 버전을 다운로드하세요: GridManual_MT4_Demo - 다운로드 GridManual_MT5_Demo - 다운로드 MetaTrader 4 또는 5 플랫폼을 열고 " Experts " 폴더로 이동하세요...
트레이드 패널에서 리스크 관리자를 설정하는 방법은 무엇인가요? 위험 관리 패널로 이동합니다. 모니터링할 계정 매개변수를 선택하고 설정을 엽니다. 조건이 충족될 때 수행할 작업을 선택하려면 확인란을 선택하십시오. 차트에 메시지를 표시합니다. 모바일 단말기(스마트폰)로 알림을 보냅니다. 이메일로 메시지를 보냅니다. 거래 계좌의 모든 포지션을 청산합니다. 거래 계좌의 모든 대기 주문을 삭제합니다. 거래 계좌의 모든 포지션을 잠급니다(매도 및 매수 포지션의 거래량을 균등하게 맞추기 위해 반대 포지션을 추가로 개설합니다...
Spready TripleEdge EA가 $1,000로 시작한 실계좌에서 단 54거래일 만에 약 90%의 수익률을 달성하며 새로운 이정표를 세웠습니다. 계좌 잔액은 1,888.84달러에 이르렀으며, FXBlue를 통해 모든 거래 내역이 추적되고 제품 페이지의 투자자 로그인 화면에서 확인할 수 있습니다. 이러한 성장은 마틴게일, 그리드, 평균화, 헤징 등의 기법을 사용하지 않고, 엄격한 위험 관리와 결합된 깔끔한 추세 추종 로직만으로 이루어졌습니다. Key Highlights Verified Profit: +$888...
여러 라이브 FXBlue 계정에서 검증된 수익성 있는 결과. Spready TripleEdge EA를 체험하고 3개월 무료 VPS를 받으세요 - 기간 한정 특가...
Larry R. Williams — 금융시장 역사상 가장 영향력 있고 존경받는 트레이더 중 한 명으로, 단순히 성공한 투기꾼일 뿐만 아니라 저자, 교육자이자 전 세계 트레이더들이 여전히 사용하는 기술적 지표의 개발자로 알려져 있다. Larry Williams는 누구인가? Larry Williams는 1942년 미국에서 태어났다. 그의 이름은 1987년 유명한 U.S. Investing Championship에서 1만 달러를 불과 12개월 만에 110만 달러로 증식시켜 10,000%가 넘는 수익률을 기록한 후 전설이 되었다...
저는 현재 골드바론 시스템을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 약점을 분석하고 효과적인 전략을 파악하고 있습니다. 모든 거래 내역은 여기에서 실시간으로 확인하실 수 있습니다. 하위 시스템 "S5"가 이상해 보입니다. 목표 수익이 손절매보다 10배나 큽니다. 손절매가 너무 작아서 수익이 나는 거래 건수가 극히 적습니다. 수익 실현은 강력하고 폭발적이며 되돌림 없는 움직임에서만 가능합니다. 민감한 트레일링 스톱이 약간의 도움이 될 수 있습니다. 스크린샷의 거래는 손절매될 가능성이 높아 보입니다...
간단한 변동성 돌파 전략을 취하고 두 이동 평균선에서 얻은 데이터와 이를 기준으로 한 가격 위치를 필터로 사용하여 신경망에 입력하면 어떻게 될까요? 원하는 기호와 시간대로 사용자 정의할 수 있습니다. 높은 신호 정확도. 터미널에 내장된 최적화 기준을 사용하면 과도한 학습이 발생합니다. 위의 조건을 기반으로 자동화된 어드바이저가 작성되었습니다. 이후 GBPUSD H1을 기반으로 학습되었습니다. 결과는 다음과 같습니다. 전문가를 직접 재교육하거나 GBPUSD H1의 기본 매개변수를 사용할 수 있습니다...
가상 손절매 및 이익실현: 브로커에게 손절매 및 이익실현을 숨기는 방법 가상 손절매 및 이익실현은 주문(포지션)에 연동된 가격 수준입니다. 가격이 이 수준에 도달하면 포지션이 청산됩니다. 가상 손절매 및 이익실현은 일반 손절매 및 이익실현과 동일한 기능을 수행하여 손실과 이익을 확정할 수 있습니다. 가상 손절매 및 이익실현이 필요한 이유는 무엇인가요? 가상 손절매 및 이익실현의 유일한 목적은 브로커에게 이를 숨기는 것입니다. 브로커는 가상 손절매 및 이익실현을 볼 수 없으므로 가격 조작을 통해 이를 발동시킬 수 없습니다...
"Grid Manual"은 주문 그리드 작업을 위한 거래 패널입니다. 이 유틸리티는 보편적이며 유연한 설정과 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 그것은 손실을 평균화하는 방향뿐만 아니라 이익을 증가시키는 방향으로 주문 그리드와 함께 작동합니다. 거래자는 주문 그리드를 만들고 유지할 필요가 없으며 유틸리티에서 수행합니다. 거래자가 주문을 시작하는 것으로 충분하며 "Grid Manual"는 자동으로 그를 위한 주문 그리드를 생성하고 거래가 마감될 때까지 그와 동행할 것입니다...
사람과 마찬가지로 거래 시스템도 가만히 있을 수 없습니다. 진화하거나 퇴화할 수밖에 없죠! 트레이딩 시스템을 개발하고 지속적으로 발전시키는 것은 단순한 기술적인 과제가 아니라 트레이더로서 저에게는 개인적인 도전입니다. 저는 모든 전략을 살아있는 유기체처럼 보고, 실제 환경에서 관찰하고, 테스트하고, 의도적으로 개선하여 약점을 파악하고 강화해야 한다고 생각합니다. 한 달 전, 금 거래용 클러스터 트레이딩 시스템 에 대한 라이브 테스트를 시작했습니다. 이제 새로운 트레이딩 시스템을 추가하여 트레이딩 봇의 약점을 보완하고 있습니다...
이 Forex 로봇에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요. 특별 공지: 20개 이상의 쌍을 거래하는 이 Forex Robot의 업데이트된 버전의 성능을 확인하려면 며칠 후에 이 페이지를 다시 확인하세요. [MT5 version will come soon...] 이 문서에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다. ✅ 외환 로봇 설정 방법 ✅ 실시간 모니터링 계좌 ✅ 무료 VPS 이용 조건...
한 달 전, 저희는 시너지 거래 시스템 개념을 활용하여 GoldBaron 전문가 자문 서비스를 테스트하기 시작했습니다. 결과는 인상적이었지만, 더 광범위한 테스트와 개선이 필요합니다. 실험 차원에서 무료 "이동평균 교차 신호" 지표를 기반으로 유사한 자동화 시스템 클러스터를 구축했습니다. "2MA 블랙박스" 자동화 전문가 자문 서비스도 이용 가능합니다. 전문가를 완전히 무료로 다운로드하세요 . 아무런 제한 없이 실제 계정에서 사용할 수 있습니다...
훌륭한 거래 전략을 채택하고 AI 기반 필터로 강화하고 위험을 합리적인 최대치로 높이면 어떻게 될까요? 🚀 🚀 🚀 현재 GoldBaron의 완전 자동화된 전문가 상담 덕분에 한 달 만에 제 예치금이 200%나 늘었습니다. 내년 3월까지 1000%까지 늘릴 계획입니다. 🚀 🚀 🚀 이 게시물의 마지막 부분에서 전문가를 다운로드할 수 있는 링크를 찾을 수 있습니다. 여러분의 피드백과 추천은 매우 소중합니다! 댓글, 개인 메시지, 또는 메신저를 통해 남겨주세요. 👉 실시간 결과는 여기에서 확인하세요: https://www...
🔥 AUTO RISK MANAGER PRO: 당신의 포렉스 거래 파트너! ⏰ 감정 때문에 돈을 잃는 일, 이제 그만! 이제 전문 알고리즘에게 리스크 관리를 맡길 시간입니다. 상황을 상상해보세요: 시장이 갑자기 포지션 반대로 움직이는데, 그때 당신은 자고 있거나, 일하거나, 가족과 시간을 보내고 있습니다. 익숙한 이야기죠? Auto Risk Manager Pro와 함께라면 — 이제 그런 일은 없습니다...
