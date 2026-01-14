사람과 마찬가지로 거래 시스템도 가만히 있을 수 없습니다. 진화하거나 퇴화할 수밖에 없죠! 트레이딩 시스템을 개발하고 지속적으로 발전시키는 것은 단순한 기술적인 과제가 아니라 트레이더로서 저에게는 개인적인 도전입니다. 저는 모든 전략을 살아있는 유기체처럼 보고, 실제 환경에서 관찰하고, 테스트하고, 의도적으로 개선하여 약점을 파악하고 강화해야 한다고 생각합니다. 한 달 전, 금 거래용 클러스터 트레이딩 시스템 에 대한 라이브 테스트를 시작했습니다. 이제 새로운 트레이딩 시스템을 추가하여 트레이딩 봇의 약점을 보완하고 있습니다...