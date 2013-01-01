문서화섹션
FileWriteDouble

이 함수는 파일 포인터의 현재 위치에서 시작하여 이중 파라미터 값을 빈 파일에 기록합니다.

uint  FileWriteDouble(
   int     file_handle,     // 파일 핸들
   double  value            // 작성할 값
   );

Parameters

file_handle

[in] FileOpen()에서 반환된 파일 설명자.

value

[in]   double 타입의 값.

반환 값

성공하면 함수는 쓴 바이트 수를 반환합니다 (이 경우 sizeof(double)=8). 파일 포인터가 동일한 바이트 수만큼 이동됩니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         Demo_FileWriteDouble.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수의 창을 표시합니다.
#property script_show_inputs
//--- 터미널에서 데이터를 수신하기 위한 매개 변수
input string             InpSymbolName="EURJPY";           // 통화
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_M15;       // 타임프레임
input int                InpMAPeriod=10;                   // smoothing period
input int                InpMAShift=0;                     // 지표 시프트
input ENUM_MA_METHOD     InpMAMethod=MODE_SMA;             // smoothing type
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;      // 가격 유형
input datetime           InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // 데이터 복사 시작 날짜
//--- 파일에 데이터를 쓰기 위한 매개 변수
input string             InpFileName="MA.csv";    // 파일명
input string             InpDirectoryName="Data"// 디렉토리명
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   ma_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- MA 지표 핸들 수신
   ResetLastError();
   int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
   if(ma_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 지표 핸들을 수신하지 못했습니다
      PrintFormat("지표 핸들 수신 시 오류 발생. Error code = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- 지표가 모든 값을 계산할 때까지 루프에 있음
   while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)
      Sleep(20); // 지표가 모든 값을 계산할 수 있도록 잠시 정지
   PrintFormat("%s에서 시작하는 지표 값이 파일에 기록됩니다",TimeToString(InpDateStart));
//--- 지표 값 복제
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("지표 값을 복사하지 못했습니다. Error code = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- 적절한 막대 도착 시간을 복제
   ResetLastError();
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("시간 값 복제 실패. Error code = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- 버퍼 사이즈 수령
   size=ArraySize(ma_buff);
//--- 지표의 메모리를 비움
   IndicatorRelease(ma_handle);
//--- 지표 값을 쓰기 위해 파일을 엽니다(파일이 없을 경우 자동으로 생성됨)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s 파일을 쓸 수 있습니다",InpFileName);
      PrintFormat("파일 경로: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- 첫째, 데이터 샘플의 크기를 씁니다
      FileWriteDouble(file_handle,(double)size);
      //--- 파일에 시간과 값을 기록
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
         FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);
        }
      //--- 파일 닫기
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("데이터가 작성됐습니다, %s 파일이 닫힙니다",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("%s 파일 열기 실패, 에러 코드 = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

