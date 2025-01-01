- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayFill
함수는 지정된 값으로 배열을 채움.
|
void ArrayFill(
매개변수
array[]
[out] 단순 유형 배열 (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).
시작
[in] 시작 인덱스. 이 경우 지정된 AS_SERIES flag 플래그가 무시됩니다.
카운트
[in] 채울 요소의 수.
값
[in] 배열을 채울 값.
반환 값
반환 값이 없습니다.
참고
ArrayFill() 함수가 호출되면 항상 정상 인덱싱 방향(좌측에서 오른쪽으로)이 포함됩니다. 즉, ArraySetAsSeries() 함수를 사용하여 배열 요소에 액세스하는 순서 변경이 무시됩니다.
ArrayFill() 함수로 처리하면 다차원 배열이 1차원으로 표시됩니다. 예를 들어 array[2][4]는 array[8]로 처리됩니다. 따라서 이 배열에서 작업할 때 초기 요소의 인덱스를 5와 동일하게 지정할 수 있습니다. 따라서 array[2][4]에 대한 ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) 호출은 array[1][1] 및 array[1][2] 요소를 3.14로 채웁니다.
예:
|
void OnStart()