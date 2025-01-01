문서화섹션
ArrayFill

함수는 지정된 값으로 배열을 채움.

void  ArrayFill(
   void&  array[],      // 배열
   int    start,         // 시작 인덱스
   int    count,         // 채울 요소의 수
   void   value          // 값
   );

매개변수

array[]

[out]  단순 유형 배열 (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).

시작

[in]  시작 인덱스. 이 경우 지정된 AS_SERIES flag 플래그가 무시됩니다.

카운트

[in]  채울 요소의 수.

[in]  배열을 채울 값.

반환 값

반환 값이 없습니다.

참고

ArrayFill() 함수가 호출되면 항상 정상 인덱싱 방향(좌측에서 오른쪽으로)이 포함됩니다. 즉, ArraySetAsSeries() 함수를 사용하여 배열 요소에 액세스하는 순서 변경이 무시됩니다.

ArrayFill() 함수로 처리하면 다차원 배열이 1차원으로 표시됩니다. 예를 들어 array[2][4]는 array[8]로 처리됩니다. 따라서 이 배열에서 작업할 때 초기 요소의 인덱스를 5와 동일하게 지정할 수 있습니다. 따라서 array[2][4]에 대한 ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) 호출은 array[1][1] 및 array[1][2] 요소를 3.14로 채웁니다.

예:

void OnStart()
  {
//--- 동적 배열을 선언
   int a[];
//--- 크기 설정
   ArrayResize(a,10);
//--- 첫 5개 요소를 123으로 채우기
   ArrayFill(a,0,5,123);
//--- 다음 5개 요소를 456로 채우기
   ArrayFill(a,5,5,456);
//--- 값 표시
   for(int i=0;i<ArraySize(a);i++) printf("a[%d] = %d",i,a[i]);
  }