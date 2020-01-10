- initialize
MetaTrader 5 터미널에서 지정된 날짜 범위의 막대를 가져옵니다.
|
copy_rates_range(
Parameters
symbol
[in] 금융상품명, 예를 들면, "EURUSD". 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
timeframe
[in] 막대가 요청된 타임프레임. TIMEFRAME 열거값으로 값 설정. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
date_from
[in] 막대가 요청된 날짜. 'datetime' 개체에 의해 또는 1970.01.01 이후 경과된 시간(초)으로 설정됨. open time >= date_from인 막대가 반환됩니다. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
date_to
[in] 막대 요청 만료일. 'datetime' 개체에 의해 또는 1970.01.01 이후 경과된 시간(초)으로 설정됨. open time <= date_to인 막대가 반환됩니다. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
반환 값
지정된 시간, 시가, 고가, 저가, 종가, tick_volume, spread 및 real_volume 열의 numpy 어레이로 막대를 반환합니다. 오류의 경우 None이 반환됩니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.
참고
자세한 내용은 CopyRates() 함수를 참조하십시오.
MetaTrader 5 터미널은 차트에서 사용자가 사용할 수 있는 내역 내의 막대를 제공합니다. 사용자가 사용할 수 있는 막대 수는 "최대. 막대, 차트에서의" 매개변수로 설정됩니다.
'datetime' 객체를 생성할 때, Python은 로컬 표준 시간대를 사용하는 반면, MetaTrader 5는 UTC 표준 시간대에 (Shift 없이) 틱과 막대 오픈 시간을 저장합니다. 따라서 시간을 사용하는 기능을 실행하기 위해 UTC 시간으로 'datetime'을 생성해야 합니다. MetaTrader 5 단말기에서 수신된 데이터의 UTC 시간이 있습니다.
예:
|
from datetime import datetime
더 보기
CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range