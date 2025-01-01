MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseFinalize
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseFinalize
DatabasePrepare()에서 생성된 요청을 제거.
|
void DatabaseFinalize(
매개변수
request
[in] DatabasePrepare()에서 요청 핸들 수신.
반환 값
없음.
참고
핸들이 잘못된 경우 함수는 ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE 오류를 설정합니다. GetLastError()를 사용하여 오류를 확인할 수 있습니다.
추가 참조