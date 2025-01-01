문서화섹션
MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseFinalize 

DatabaseFinalize

DatabasePrepare()에서 생성된 요청을 제거.

void  DatabaseFinalize(
   int  request      // DatabasePrepare에서 요청 핸들 수신
   );

매개변수

request

[in]  DatabasePrepare()에서 요청 핸들 수신.

반환 값

없음.

참고

핸들이 잘못된 경우 함수는 ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE 오류를 설정합니다. GetLastError()를 사용하여 오류를 확인할 수 있습니다.

추가 참조

DatabasePrepare, DatabaseExecute