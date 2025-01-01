문서화섹션
OpenCL 프로그램 커널을 생성하고 핸들을 반환합니다.

int  CLKernelCreate(
   int           program,        // OpenCL 개체 핸들
   const string  kernel_name     // Kernel 명
   );

Parameter

program

[in]  OpenCL 프로그램의 개체에 대한 핸들.

kernel_name

[in]  실행이 시작되는 적절한 OpenCL 프로그램에서 커널 함수의 이름.

반환값

성공한 경우 OpenCL 개체에 대한 핸들. 오류 발생 시 -1이 반환됩니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.

참고

현재 다음과 같은 오류 코드가 사용됩니다.

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - OpenCL 프로그램에 대한 핸들이 잘못됨.
  • ERR_INVALID_PARAMETER - 문자열 매개변수가 잘못됨.
  • ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - 커널명이 127자 이상을 포함하고 있음.
  • ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - OpenCL 개체를 생성하는 동안 내부 오류 발생.