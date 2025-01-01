MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLKernelCreate
CLKernelCreate
OpenCL 프로그램 커널을 생성하고 핸들을 반환합니다.
|
int CLKernelCreate(
Parameter
program
[in] OpenCL 프로그램의 개체에 대한 핸들.
kernel_name
[in] 실행이 시작되는 적절한 OpenCL 프로그램에서 커널 함수의 이름.
반환값
성공한 경우 OpenCL 개체에 대한 핸들. 오류 발생 시 -1이 반환됩니다. 오류에 대한 자세한 내용은 GetLastError() 함수를 사용하십시오.
참고
현재 다음과 같은 오류 코드가 사용됩니다.
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - OpenCL 프로그램에 대한 핸들이 잘못됨.
- ERR_INVALID_PARAMETER - 문자열 매개변수가 잘못됨.
- ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - 커널명이 127자 이상을 포함하고 있음.
- ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - OpenCL 개체를 생성하는 동안 내부 오류 발생.