input int InpRates=100;

/+------------------------------------------------------------------+

//| 프로그램 시작 함수 스크립트 |

/+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlRates rates[];

//--- 바를 받기 전에 시작 시간을 기억

ulong start=GetMicrosecondCount();

//--- 1시간 주기에서 최근 100개의 바를 요청

if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_H1, 1, InpRates, rates)<InpRates)

{

Print("CopyRates() failed,, Error ", GetLastError());

return;

}

else

{

//--- 수신된 바의 수와 수신하는 데 걸린 시간

PrintFormat("%s: CopyRates received %d bars in %d ms ",

_Symbol, ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);

}

//--- 데이터 베이스를 저장하기 위해 파일명 설정

string filename=_Symbol+"_"+EnumToString(PERIOD_H1)+"_"+TimeToString(TimeCurrent())+".sqlite";

StringReplace(filename, ":", "-"); // ":" character is not allowed in file names

//--- 공통 터미널 폴더에서 데이터베이스 열기/생성

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE|DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("Database: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Database: ", filename, " opened successfully");



//--- RATES 테이블이 존재하는지 확인

if(DatabaseTableExists(db, "RATES"))

{

//--- RATES 테이블 제거

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE IF EXISTS RATES"))

{

Print("Failed to drop the RATES table with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- RATES 테이블 생성

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE RATES("

"SYMBOL CHAR(10),"

"TIME INT NOT NULL,"

"OPEN REAL,"

"HIGH REAL,"

"LOW REAL,"

"CLOSE REAL,"

"TICK_VOLUME INT,"

"SPREAD INT,"

"REAL_VOLUME INT);"))

{

Print("DB: ", filename, " create table RATES with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- RATES 테이블의 모든 필드 목록을 표시

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(RATES)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(RATES)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- RATES 테이블에 바를 추가하기 위해 매개변수화된 요청을 생성

string sql="INSERT INTO RATES (SYMBOL,TIME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,TICK_VOLUME,SPREAD,REAL_VOLUME)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8,?9)"; // 매개변수 요청

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());

Print("SQL request: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- 첫 번째 요청 매개변수의 값을 설정

DatabaseBind(request, 0, _Symbol);

//--- RATES 테이블에 막대를 추가하기 전에 시작 시간을 기억하세요

start=GetMicrosecondCount();

DatabaseTransactionBegin(db);

int total=ArraySize(rates);

bool request_error=false;

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 항목을 추가하기 전에 나머지 매개변수의 값을 설정

ResetLastError();

if(!DatabaseBind(request, 1, rates[i].time))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

//--- 이전 DatabaseBind() 호출이 성공한 경우 다음 매개변수를 설정

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, rates[i].open))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, rates[i].high))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, rates[i].low))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, rates[i].close))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, rates[i].tick_volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, rates[i].spread))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 8, rates[i].real_volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}



//--- 항목 삽입 요청을 실행하고 오류를 확인

if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

//--- 다음 매개변수 업데이트 전에 요청 재설정

if(!request_error && !DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- 모든 바를 통과



//--- 트랜잭션 상태

if(request_error)

{

PrintFormat("Table RATES: failed to add %d bars ", ArraySize(rates));

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table RATES: added %d bars in %d ms",

ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);

}

//--- RATES 테이블을 CSV 파일로 저장

string csv_filename=Symbol()+".csv";

long saved=DatabaseExport(db, "SELECT * FROM RATES", csv_filename, DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER, ";");

if(saved>0)

Print("Table RATES saved in ", Symbol(), ".csv");

else

Print("DatabaseExport() failed. Error ", GetLastError());

//--- 데이터 베이스 파일을 닫고 알리기

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);