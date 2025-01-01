|
input int InpRates=100;
/+------------------------------------------------------------------+
//| 프로그램 시작 함수 스크립트 |
/+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
MqlRates rates[];
//--- 바를 받기 전에 시작 시간을 기억
ulong start=GetMicrosecondCount();
//--- 1시간 주기에서 최근 100개의 바를 요청
if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_H1, 1, InpRates, rates)<InpRates)
{
Print("CopyRates() failed,, Error ", GetLastError());
return;
}
else
{
//--- 수신된 바의 수와 수신하는 데 걸린 시간
PrintFormat("%s: CopyRates received %d bars in %d ms ",
_Symbol, ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);
}
//--- 데이터 베이스를 저장하기 위해 파일명 설정
string filename=_Symbol+"_"+EnumToString(PERIOD_H1)+"_"+TimeToString(TimeCurrent())+".sqlite";
StringReplace(filename, ":", "-"); // ":" character is not allowed in file names
//--- 공통 터미널 폴더에서 데이터베이스 열기/생성
int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE|DATABASE_OPEN_COMMON);
if(db==INVALID_HANDLE)
{
Print("Database: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());
return;
}
else
Print("Database: ", filename, " opened successfully");
//--- RATES 테이블이 존재하는지 확인
if(DatabaseTableExists(db, "RATES"))
{
//--- RATES 테이블 제거
if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE IF EXISTS RATES"))
{
Print("Failed to drop the RATES table with code ", GetLastError());
DatabaseClose(db);
return;
}
}
//--- RATES 테이블 생성
if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE RATES("
"SYMBOL CHAR(10),"
"TIME INT NOT NULL,"
"OPEN REAL,"
"HIGH REAL,"
"LOW REAL,"
"CLOSE REAL,"
"TICK_VOLUME INT,"
"SPREAD INT,"
"REAL_VOLUME INT);"))
{
Print("DB: ", filename, " create table RATES with code ", GetLastError());
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- RATES 테이블의 모든 필드 목록을 표시
if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(RATES)", 0)<0)
{
PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(RATES)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- RATES 테이블에 바를 추가하기 위해 매개변수화된 요청을 생성
string sql="INSERT INTO RATES (SYMBOL,TIME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,TICK_VOLUME,SPREAD,REAL_VOLUME)"
" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8,?9)"; // 매개변수 요청
int request=DatabasePrepare(db, sql);
if(request==INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());
Print("SQL request: ", sql);
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- 첫 번째 요청 매개변수의 값을 설정
DatabaseBind(request, 0, _Symbol);
//--- RATES 테이블에 막대를 추가하기 전에 시작 시간을 기억하세요
start=GetMicrosecondCount();
DatabaseTransactionBegin(db);
int total=ArraySize(rates);
bool request_error=false;
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- 항목을 추가하기 전에 나머지 매개변수의 값을 설정
ResetLastError();
if(!DatabaseBind(request, 1, rates[i].time))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
//--- 이전 DatabaseBind() 호출이 성공한 경우 다음 매개변수를 설정
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, rates[i].open))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, rates[i].high))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, rates[i].low))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, rates[i].close))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, rates[i].tick_volume))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, rates[i].spread))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
if(!request_error && !DatabaseBind(request, 8, rates[i].real_volume))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());
PrintFormat("Bar #%d line=%d", i+1, __LINE__);
request_error=true;
break;
}
//--- 항목 삽입 요청을 실행하고 오류를 확인
if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))
{
PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());
DatabaseFinalize(request);
request_error=true;
break;
}
//--- 다음 매개변수 업데이트 전에 요청 재설정
if(!request_error && !DatabaseReset(request))
{
PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());
DatabaseFinalize(request);
request_error=true;
break;
}
} //--- 모든 바를 통과
//--- 트랜잭션 상태
if(request_error)
{
PrintFormat("Table RATES: failed to add %d bars ", ArraySize(rates));
DatabaseTransactionRollback(db);
DatabaseClose(db);
return;
}
else
{
DatabaseTransactionCommit(db);
PrintFormat("Table RATES: added %d bars in %d ms",
ArraySize(rates), (GetMicrosecondCount()-start)/1000);
}
//--- RATES 테이블을 CSV 파일로 저장
string csv_filename=Symbol()+".csv";
long saved=DatabaseExport(db, "SELECT * FROM RATES", csv_filename, DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER, ";");
if(saved>0)
Print("Table RATES saved in ", Symbol(), ".csv");
else
Print("DatabaseExport() failed. Error ", GetLastError());
//--- 데이터 베이스 파일을 닫고 알리기
DatabaseClose(db);
PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);