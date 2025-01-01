ObjectName

함수는 지정된 차트의 지정된 하위 창에서 지정된 유형의 해당 개체 이름을 반환합니다.

string ObjectName(

long chart_id,

int pos,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Parameter

chart_id

[in] 차트 식별자. 0은 현재 차트를 의미합니다.

pos

[in] 하위 창의 수와 유형을 기준으로 지정된 필터에 따른 개체의 순서 번호입니다.

sub_window=-1

[in] 차트 하위 창의 번호. 0은 주 차트 창을 의미하며 -1은 주 창을 포함하여 차트의 모든 하위 창을 의미합니다.

type=-1

[in] 객체 유형. 값은 ENUM_OBJECT 열거값 중 하나일 수 있습니다. -1은 모든 유형을 의미합니다.

반환값

성공할 경우 객체 이름이 반환됩니다.

참고

이 함수는 동기식 호출을 사용합니다. 이는 이 함수가 호출하기 전에 이 차트에 대해 대기한 모든 명령의 실행을 대기하므로 이 함수는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 차트에서 많은 개체로 작업할 때는 이 기능을 고려해야 합니다.

개체 이름이 변경되면 두 개의 이벤트가 동시에 생성됩니다. 이러한 이벤트는 OnChartEvent() 기능을 통해 Professional Advisor 또는 지표에서 처리할 수 있습니다.: