FileFindClose
이 함수는 검색 핸들을 닫습니다.
|
void FileFindClose(
Parameters
search_handle
[in] 검색 핸들, FileFindFirst()로 검색.
반환 값
값이 반환되지 않음.
참고
시스템 리소스를 확보하려면 함수를 호출해야 합니다.
예:
|
//--- 스크립트를 시작할 때 입력 매개 변수 창을 표시합니다
