TextOut

이 함수는 사용자 지정 배열(버퍼)에 텍스트를 표시하고 해당 작업의 결과를 반환합니다. 이 배열은 그래픽 리소스를 생성하도록 설계되었습니다.

bool TextOut(

const string text,

int x,

int y,

uint anchor,

uint &data[],

uint width,

uint height,

uint color,

ENUM_COLOR_FORMAT color_format

);

Parameter

텍스트

[in] 버퍼에 기록될 텍스트를 표시합니다. 한 줄짜리 텍스트만 표시됩니다.

x

[in] 표시된 텍스트의 앵커 포인트의 X 좌표입니다.

y

[in] 표시된 텍스트의 앵커 포인트의 Y 좌표입니다.

anchor

[in] 표시된 텍스트의 앵커 포인트 위치의 9가지 사전 정의된 메소드 중 값입니다. 이 값은 수평 및 수직 텍스트 정렬 플래그의 두 개의 플래그 조합으로 설정됩니다. 플래그 이름은 아래 참고에 나와 있습니다.

data[]

[in] 텍스트가 표시되는 버퍼. 버퍼는 그래픽 리소스를 만드는 데 사용됩니다.

width

[in] 버퍼 너비(픽셀)

height

[in] 버퍼 높이(픽셀)

color

[in] 텍스트 색상.

color_format

[in] 색상 형식은 ENUM_COLOR_FORMAT 열거값으로 설정됩니다.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다.

참고

앵커에 의해 지정된 앵커 포인트는 수평 및 수직 텍스트 정렬의 두 플래그의 조합입니다. 수평 텍스트 정렬 플래그:

TA_LEFT – 경계 상자의 왼쪽에 있는 고정점

TA_CENTER – 수평 앵커 포인트는 경계 상자의 중앙에 위치합니다

TA_RIGHT – 경계 상자의 오른쪽에 있는 고정점

수직 텍스트 정렬 플래그:

TA_TOP – 경계 상자의 윗면에 있는 앵커 포인트

TA_VCENTER – 수직 앵커 포인트는 경계 상자의 중앙에 위치합니다.

TA_BOTTOM – 경계 상자 아래쪽의 앵커 포인트

플래그와 지정된 앵커 포인트의 가능한 조합이 영상에 표시됩니다.



예:

//--- 너비와 캔버스(그리기에 사용되는)의 높이.

#define IMG_WIDTH 200

#define IMG_HEIGHT 200

//--- 스크립트를 시작하기 전에 매개 변수 창을 표시합니다

#property script_show_inputs

//--- 색상 형식을 설정합니다

input ENUM_COLOR_FORMAT clr_format=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA;

//--- 그리기 배열(버퍼)

uint ExtImg[IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT];

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 그리기를 위해 OBJ_BITMAP_LABEL 개체 생성

ObjectCreate(0,"CLOCK",OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);

//--- CLOCK 객체에 쓸 그래픽 리소스의 이름을 명시합니다

ObjectSetString(0,"CLOCK",OBJPROP_BMPFILE,"::IMG");



//--- auxiliary variables

double a; // 애로우 코너

uint nm=2700; // 분(minute) 코너

uint nh=2700*12; // 시간(hour) 카운터

uint w,h; // 텍스트 문자열 크기를 수신하기 위한 변수

int x,y; // 텍스트 문자열 앵커 지점의 현재 좌표를 계산하기 위한 변수



//--- 스크립트가 중지될 때까지 시계 바늘을 무한 루프에서 회전합니다

while(!IsStopped())

{

//--- 시계 그리기 버퍼 배열을 지웁니다

ArrayFill(ExtImg,0,IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT,0);

//--- 시계 페이스 숫자 그리기 글꼴 설정

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,0);

//--- 시계 페이스 그리기

for(int i=1;i<=12;i++)

{

//--- 시계 페이스의 현재 시간에 대한 크기를 받음

TextGetSize(string(i),w,h);

//--- 시계 페이스의 현재 시간 좌표를 계산

a=-((i*300)%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*80+0.5+w/2);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*80+0.5+h/2);

//--- 시계 페이스의 시간을 ExtImg[] 버퍼로 출력

TextOut(string(i),x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);

}

//--- 이제, 분침을 그릴 글꼴을 지정합니다

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nm%3600));

//--- 분침의 크기를 받습니다

TextGetSize("----->",w,h);

//--- 시계 페이스의 분침의 좌표를 계산

a=-(nm%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- ExtImg[] 버퍼의 시계 페이스 분침 출력

TextOut("----->",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- 자, 분침을 그릴 폰트를 설정하세요

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nh/12%3600));

TextGetSize("==>",w,h);

//--- 시계 페이스의 시침의 좌표를 계산

a=-(nh/12%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- ExtImg[] 버퍼에 대한 시계 페이스의 시침 출력

TextOut("==>",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- update the graphical resource

ResourceCreate("::IMG",ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0,0,IMG_WIDTH,clr_format);

//--- 포스 차트 업데이트

ChartRedraw();



//--- 시간 및 분 카운터 증가

nm+=60;

nh+=60;

//--- 프레임 사이에 잠시 멈춤

Sleep(10);

}

//--- 스크립트 작업을 완료할 때 CLOCK 개체 삭제

ObjectDelete(0,"CLOCK");

//---

}

참고 항목

Resources, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextGetSize(), TextSetFont()