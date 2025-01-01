- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
TextOut
이 함수는 사용자 지정 배열(버퍼)에 텍스트를 표시하고 해당 작업의 결과를 반환합니다. 이 배열은 그래픽 리소스를 생성하도록 설계되었습니다.
|
bool TextOut(
Parameter
텍스트
[in] 버퍼에 기록될 텍스트를 표시합니다. 한 줄짜리 텍스트만 표시됩니다.
x
[in] 표시된 텍스트의 앵커 포인트의 X 좌표입니다.
y
[in] 표시된 텍스트의 앵커 포인트의 Y 좌표입니다.
anchor
[in] 표시된 텍스트의 앵커 포인트 위치의 9가지 사전 정의된 메소드 중 값입니다. 이 값은 수평 및 수직 텍스트 정렬 플래그의 두 개의 플래그 조합으로 설정됩니다. 플래그 이름은 아래 참고에 나와 있습니다.
data[]
[in] 텍스트가 표시되는 버퍼. 버퍼는 그래픽 리소스를 만드는 데 사용됩니다.
width
[in] 버퍼 너비(픽셀)
height
[in] 버퍼 높이(픽셀)
color
[in] 텍스트 색상.
color_format
[in] 색상 형식은 ENUM_COLOR_FORMAT 열거값으로 설정됩니다.
반환값
성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
참고
앵커에 의해 지정된 앵커 포인트는 수평 및 수직 텍스트 정렬의 두 플래그의 조합입니다. 수평 텍스트 정렬 플래그:
- TA_LEFT – 경계 상자의 왼쪽에 있는 고정점
- TA_CENTER – 수평 앵커 포인트는 경계 상자의 중앙에 위치합니다
- TA_RIGHT – 경계 상자의 오른쪽에 있는 고정점
수직 텍스트 정렬 플래그:
- TA_TOP – 경계 상자의 윗면에 있는 앵커 포인트
- TA_VCENTER – 수직 앵커 포인트는 경계 상자의 중앙에 위치합니다.
- TA_BOTTOM – 경계 상자 아래쪽의 앵커 포인트
플래그와 지정된 앵커 포인트의 가능한 조합이 영상에 표시됩니다.
예:
|
//--- 너비와 캔버스(그리기에 사용되는)의 높이.
참고 항목
Resources, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextGetSize(), TextSetFont()