지정한 차트 옆에 있는 차트의 차트 ID를 반환.

long  ChartNext(
   long  chart_id      // 차트 ID
   );

매개변수

chart_id

[in]  차트 ID. 0은 현재 차트를 의미하지 않습니다. 0 은 "첫 번째 차트 ID 반환"을 의미합니다.

값 반환

차트 ID. 만약 이것이 차트 목록의 마지막이면 -1을 반환합니다.

예를 들어:

//--- 차트 ID의 변수
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   Print("ChartFirst =",ChartSymbol(prevChart)," ID =",prevChart);
   while(i<limit)// 오픈 차트가 100개를 넘지 않는 것은 확실 합니다
     {
      currChart=ChartNext(prevChart); // 이전 차트 ID를 사용하여 새 차트 ID를 가져오기
      if(currChart<0) break;          // 차트 목록의 끝에 도달
      Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;// ChartNext()의 현재 차트 ID를 저장하겠습니다
      i++;// 카운터를 늘리는 것을 잊지 마십시오
     }