지정한 차트 옆에 있는 차트의 차트 ID를 반환.
|
long ChartNext(
매개변수
chart_id
[in] 차트 ID. 0은 현재 차트를 의미하지 않습니다. 0 은 "첫 번째 차트 ID 반환"을 의미합니다.
값 반환
차트 ID. 만약 이것이 차트 목록의 마지막이면 -1을 반환합니다.
예를 들어:
|
//--- 차트 ID의 변수