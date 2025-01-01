//--- 차트 ID의 변수

long currChart,prevChart=ChartFirst();

int i=0,limit=100;

Print("ChartFirst =",ChartSymbol(prevChart)," ID =",prevChart);

while(i<limit)// 오픈 차트가 100개를 넘지 않는 것은 확실 합니다

{

currChart=ChartNext(prevChart); // 이전 차트 ID를 사용하여 새 차트 ID를 가져오기

if(currChart<0) break; // 차트 목록의 끝에 도달

Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);

prevChart=currChart;// ChartNext()의 현재 차트 ID를 저장하겠습니다

i++;// 카운터를 늘리는 것을 잊지 마십시오

}