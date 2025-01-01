MQL5 リファレンスDirectXの操作DXInputCreate
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXInputCreate
셰이더 입력 생성.
|
int DXInputCreate(
매개변수
컨텍스트
[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.
input_size
[in] 매개변수 구조의 크기(바이트).
값 반환
오류 발생 시 셰이더 입력용 핸들 또는 INVALID_HANDLE. 오류 코드를 받으려면 GetLastError() 기능을 호출해야 합니다.
더 이상 사용되지 않는 생성된 핸들은 DXRelease() 기능에 의해 명시적으로 해제되어야 합니다.