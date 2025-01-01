문서화섹션
DXInputCreate 

DXInputCreate

셰이더 입력 생성.

int  DXInputCreate(
   int   context,        // 그래픽 컨텍스트 핸들
   uint  input_size      // 입력 크기(바이트) 
   );

매개변수

컨텍스트

[in] DXContextCreate()에서 작성된 그래픽 컨텍스트를 처리.

input_size

[in]  매개변수 구조의 크기(바이트).

값 반환

오류 발생 시 셰이더 입력용 핸들 또는 INVALID_HANDLE. 오류 코드를 받으려면 GetLastError() 기능을 호출해야 합니다.

더 이상 사용되지 않는 생성된 핸들은 DXRelease() 기능에 의해 명시적으로 해제되어야 합니다.