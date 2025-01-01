문서화섹션
MQL5 リファレンス時系列と指標へのアクセスSeriesInfoInteger 

SeriesInfoInteger

내역 데이터의 상태에 대한 정보를 반환합니다. 함수 호출에는 두 가지 종류가 있습니다.

속성 값을 직접 반환합니다.

long  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // 심볼명
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // 주기
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // 속성 식별자
   );

함수 실행의 성공 여부에 따라 true 또는 false를 반환합니다.

bool  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // 심볼명
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // 주기
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // 속성 ID
   long&                      long_var         // 정보를 가져오는 변수
   );

Parameters

symbol_name

[in]  심볼명.

timeframe

[in]  주기.

prop_id

[in]  요청된 속성의 식별자, ENUM_SERIES_INFO_INTEGER 열거값.

long_var

[out]  요청된 속성의 값을 저장할 변수.

반환 값

첫 번째 경우 long 타입의 값을 반환합니다.

두 번째 경우에는 지정된 속성을 사용할 수 있고 해당 값이 X 변수에 배치된 경우 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 더 많은 정보에 대해선, GetLastError()을 호출하십시오.

예:

void OnStart()
  {
//---
   Print("현재 심볼 기간의 총 막대 수 = ",
         SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_BARS_COUNT));
 
   Print("현재 심볼 기간의 첫 번째 날짜 = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE));
 
   Print("서버의 심볼 기간 기록 중 첫 번째 날짜 = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SERVER_FIRSTDATE));
 
   Print("심볼 데이터가 동기화됨 = ",
         (bool)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SYNCHRONIZED));
  }