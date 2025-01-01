- 配列、バッファ及び時系列における索引付けの方向
- データアクセスの整理
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
SeriesInfoInteger
내역 데이터의 상태에 대한 정보를 반환합니다. 함수 호출에는 두 가지 종류가 있습니다.
속성 값을 직접 반환합니다.
long SeriesInfoInteger(
함수 실행의 성공 여부에 따라 true 또는 false를 반환합니다.
bool SeriesInfoInteger(
Parameters
symbol_name
[in] 심볼명.
timeframe
[in] 주기.
prop_id
[in] 요청된 속성의 식별자, ENUM_SERIES_INFO_INTEGER 열거값.
long_var
[out] 요청된 속성의 값을 저장할 변수.
반환 값
첫 번째 경우 long 타입의 값을 반환합니다.
두 번째 경우에는 지정된 속성을 사용할 수 있고 해당 값이 X 변수에 배치된 경우 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 오류에 대한 더 많은 정보에 대해선, GetLastError()을 호출하십시오.
예:
void OnStart()